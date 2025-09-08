Tenemos que desatarle las manos a la fuerza pública y policía: precandidato Efraín Cepeda

El pasado 6 de septiembre, el senador conservador Efraín Cepeda oficializó su precandidatura presidencial para las elecciones de 2026, argumentando que es un momento crucial para la democracia.

Desde Ibagué, ante líderes regionales y militantes, afirmó que su partido debe recuperar protagonismo y que su experiencia lo posiciona como opción para enfrentar al gobierno de Gustavo Petro.

En una reciente entrevista a 6AM Caracol Radio, Cepeda explicó las razones detrás de su decisión y criticó duramente la gestión del presidente Petro. Según afirmó el senador, su candidatura es una respuesta a las numerosas peticiones que ha recibido en la calle, aeropuertos, redes sociales y llamadas personales.

Cepeda se presentó como un “muro de contención” contra las políticas del gobierno actual, enumerando varias iniciativas legislativas que logró hundir durante su presidencia en el Congreso, haciendo énfasis en el hundimiento de reformas tributarias, de salud, presupuestos desfinanciados y consultas populares.

Cepeda criticó la reforma tributaria que, según él, afectaba a la clase media, la reforma a la salud rechazada por médicos y pacientes, y el presupuesto desfinanciado. También cuestionó las consultas populares que considera un peligro para la democracia.

“Hundimos una reforma tributaria que volteaba a la clase media, archivamos una reforma a la salud que rechazaban los médicos y pacientes, derrotamos un presupuesto desfinanciado absolutamente (...) Dos veces hundimos la consulta popular que no querían los colombianos y que era una consulta polarizante”, señaló.

Noticia en desarrollo