Cuatro personas capturadas por cometer hurtos bajo la modalidad de atraco en Laureles

Medellín

En una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Administración Distrital, fueron capturados cuatro hombres, entre los 21 y 30 años, señalados de cometer hurtos bajo la modalidad de atraco en el sector de Laureles.

El procedimiento se realizó en la carrera 73 con calle 42, minutos después de que se reportara un robo en la zona. Gracias a la rápida reacción de la patrulla de vigilancia y la activación del cierre de vías del sector, las autoridades interceptaron un vehículo en el que se movilizaban los presuntos responsables.

Durante el registro, se hallaron ocho teléfonos celulares de alta gama, entre ellos iPhone, Samsung y Redmi, además de un arma tipo pistola con la que, al parecer, intimidaban a sus víctimas. El vehículo utilizado para cometer los hechos también fue inmovilizado.

Según las investigaciones preliminares, los capturados habrían hurtado tres equipos avaluados en más de seis millones de pesos. Los celulares recuperados fueron devueltos a sus propietarios.

Los detenidos y los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

El Brigadier General William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, destacó que este resultado hace parte de la estrategia de control territorial y reacción inmediata en zonas priorizadas.