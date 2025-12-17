La caída de un árbol en la vía Cañasgordas Uramita dejó tres heridos, uno con alguna gravedad

Cañasgosrdas- Antioquia

En la tarde de este martes se reportó una emergencia en la vía Medellín-Urabá a la altura del municipio de Cañasgordas, en el Occidente de Antioquia, que deja varias personas lesionadas, según el reporte del cuerpo de bomberos de esa población.

El comandante del organismo de socorro Rubén Rojo explicó que en el km 50, vereda Chontaduro, entre Cañasgordas y Uramita, un árbol cayó en un punto de control vial donde trabajadores estaban realizando labores de estabilidad de un talud. Por ahora se desconoce qué ocasionó el desplome del tronco que cayó sobre una moto y un carro. Tres personas quedaron heridas.

“Había uno medianamente grave que fue trasladado a Medellín y los otros dos se encuentran ahí en el hospital de Cañasgordas, dos masculinos y una femenina. Sí, son adultos todos, sí. Sí fue muy aparatoso y de pronto pudo haber sido muy impactante porque es un talud bastante alto y el árbol puede caer con una energía y una violencia muy fuerte”.

Por ahora no se ha detallado el estado de salud de los heridos y se espera un reporte oficial de lo que ocasionó el accidente que ocasionó la emergencia.