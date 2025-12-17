La fiscalía ocupó 18 bienes que serían de los grupos delincuenciales ‘La Oficina’ y ‘Caicedo’

Antioquia

Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio tomó posesión de varios bienes que pertenecerían a los cabecillas de los grupos delincuenciales “La Oficina” y “Caicedo” con injerencia en varias poblaciones de Antioquia.

En total son 15 inmuebles ubicados en las poblaciones antioqueñas de Medellín, Envigado, Sabaneta, El Retiro y Cartagena en el departamento de Bolívar, discriminados así: apartamentos, parqueaderos y un lote rural, además de tres vehículos, todo valorado en 3.460 millones de pesos.

“Habrían sido adquiridas en gran parte con recursos provenientes del tráfico de estupefacientes, cobro de extorsiones, homicidios selectivos, desplazamientos forzados y concierto para delinquir. Además, estarían a nombre de familiares y personas cercanas a dos de los señalados cabecillas de los grupos delictivos. En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso sobre los activos medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro”, agregó la Fiscalía.

También detalló que estas propiedades servirían para apoyar las acciones ilegales de los cabecillas.