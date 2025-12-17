Cartagena ya cuenta con dos nuevas ambulancias veterinarias

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata), hizo entrega en el renovado Parque Flanagan de Bocagrande de dos ambulancias veterinarias, consolidando así una nueva acción orientada a fortalecer la atención oportuna para garantizar la protección y el bienestar de los animales del Distrito de Cartagena de Indias.

Esta iniciativa representa un avance significativo en la capacidad institucional para mejorar los procesos, optimizar los traslados y atender las necesidades de los caninos, felinos y otras especies de menor tamaño, priorizando los animales en condición de calle.

Las ambulancias veterinarias, también conocidas como Unidades Móviles de Atención Animal, se encuentran equipadas con jaulas de diferentes tamaños, lo que permite una atención adecuada y segura según las características de cada animal, entre otros beneficios para hacer más óptimo el proceso de traslado.

Con esta entrega, la Alcaldía Mayor de Cartagena reafirma su compromiso con la protección y bienestar de la vida animal y el fortalecimiento de una ciudad más humana, responsable y respetuosa con sus animales.

Cabe resaltar que la entrega de estas dos ambulancias veterinarias, lejos de ser un hecho aislado, hace parte de una apuesta de gobierno del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, que en pro del bienestar animal ya cuenta con hitos como una completa Unidad Móvil Veterinaria, entregada en el Parque Lácides Segovia de Manga; consolidación del primer Animal Fest, una apuesta sin precedentes por el agro y la atención de animales; además del rescate de decenas de gatos que permanecieron durante años en condiciones de vulnerabilidad debajo del puente de la entrada del barrio Los Caracoles.

Además, en un hecho sin precedentes a nivel nacional, muy pronto entrarán en funcionamiento 62 coches eléctricos, sostenibles ambientalmente y operados por cocheros locales capacitados, que pondrán fin a décadas de maltrato animal sufridos por los caballos cocheros.

También, tras un proceso de formación a personas que usaban equinos en labores de carga, la Alcaldía Mayor de Cartagena ha entregado 119 motocarros que dejaron en el pasado los Vehículos de Tracción Animal (VTA), que solían ser empleados en ferreterías y otros negocios relacionados con el transporte de materiales para la construcción o afines.

“Con esto demostramos que no le negamos nada a Cartagena. Que le damos todo lo que merece nuestra ciudad, especialmente, en lo que se relaciona con la protección animal. La visión de nuestro gobierno es que la defensa de sus derechos trascienda a nuestra administración y se convierta en una visión de ciudad”, expuso el alcalde Dumek Turbay.

Por su parte, Adolfo Pérez, director de la Umata, destacó que hoy Cartagena es referente internacional de cuidado animal: “Antes, Cartagena lideraba las cifras nacionales en maltrato animal; hoy, en cambio, somos referentes de protección animal y nos llaman desde distintas partes del país para consultarnos cómo lo hacemos y aprender de nuestros programas y procesos”.

Y agregó: “Esta transformación de visión, tal como dice el alcalde Dumek Turbay, se logra con nuestro trabajo diario con programas inéditos en la ciudad como la Patrulla Antimaltrato Animal, la Unidad Móvil Médica Veterinaria y nuestros programas de esterilización. Ahora, con estas nuevas ambulancias y el próximo Centro Hospitalario Distrital Veterinario, en la avenida Perimetral, seremos referentes mundiales de cuidado animal”.