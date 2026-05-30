Bolívar pisa firme rumbo a los Juegos Nacionales 2027, con el respaldo de la Gobernación e IDERBOL

Bolívar pisa firme rumbo a los Juegos Nacionales 2027, gracias al respaldo de la Gobernación e IDERBOL

Uno de los logros más destacados se registró con la disciplina de voleibol; la selección Bolívar femenina conquistó la medalla de bronce y aseguró su clasificación a los Juegos Nacionales 2027. El equipo cerró su participación con una contundente victoria 3-0 sobre Caldas, durante el torneo clasificatorio realizado en Bucaramanga.

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Por su parte, billar también se destacó durante el Campeonato Nacional de Pool Bola 9 disputado en Bogotá. Siete deportistas participaron en esta importante cita nacional gracias al respaldo de la Gobernación de Bolívar e IDERBOL. La delegación sumó valiosos puntos para el ranking nacional, destacándose Kelly Ortega con 36 puntos, Brayan de Oro con 26 puntos y Jamer García con 26 puntos.

Este campeonato resulta fundamental en el proceso clasificatorio hacia futuras competencias nacionales y consolida el camino de los billaristas bolivarenses hacia los Juegos Nacionales 2027.

El atletismo también entregó importantes resultados durante el Campeonato Nacional U23 realizado en Armenia, Quindío. La delegación bolivarense alcanzó una medalla de oro con récord nacional en la prueba de relevo mixto 4x100 metros, gracias a la destacada actuación de Marlon Acevedo, Danna Banquez, Juan Anaya y Aristela Parra.

Así mismo, se obtuvo medalla de plata en el relevo femenino 4x100 metros con Aristela Parra, Dayara Tovar, Danna Banquez y Estefany Julio. A estos resultados se sumaron dos preseas de bronce: una para Gian Lucas Hernández Castillo en salto triple masculino y otra para Danna Banquez en los 100 metros planos femeninos, con una destacada marca de 11.69.

En tiro con arco, Bolívar también celebró importantes logros en el Campeonato Nacional Interligas, realizado en Medellín. Santiago Arcila, del registro Bolívar, se consagró campeón nacional en la modalidad de recurvo individual tras imponerse en una emocionante final ante Valle del Cauca mediante flecha de desempate.

Durante la ronda clasificatoria, Arcila también obtuvo la medalla de plata al registrar una puntuación de 666 puntos. A su vez, en paraarquería, Edwin Herrera consiguió la medalla de bronce en la modalidad de recurvo masculino, consolidando una destacada actuación para la delegación bolivarense.

Estos resultados evidencian el impacto de las inversiones y apoyos que el Gobierno del Bolívar Mejor viene realizando para garantizar la participación de los deportistas en eventos de alto nivel competitivo, fortaleciendo los procesos de preparación y clasificación hacia las máximas justas deportivas del país.

Próximas delegaciones que viajarán con apoyo de la Gobernación de Bolívar e IDERBOL

Como parte de este compromiso institucional, durante los próximos días nuevas delegaciones representarán al departamento en diferentes competencias nacionales e internacionales:

* Voleibol Masculino – Cali

* Taekwondo – Bogotá

* Billar – Bogotá

* Karate – Cartagena (Campeonato Panamericano y Nacional)

* Tenis – Pereira