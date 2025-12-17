Medellín

La Policía Antioquia adopta a Bizcocho, perro víctima de maltrato animal

El canino, que logró recuperarse tras una agresión violenta, fue integrado como mascota institucional; su cuidado y manutención estarán a cargo de recursos públicos.

Cortesía: Policía Antioquia

Susana Arcila Jiménez

Antioquia

La Policía Antioquia adoptó a Bizcocho, un perro que fue víctima de maltrato animal violento y que, tras su recuperación, fue integrado como mascota institucional en esta unidad castrense.

Bizcocho permanecerá en las instalaciones del comando, donde su alimentación, atención veterinaria y manutención estarán a cargo de recursos públicos, como parte de las acciones de bienestar animal y convivencia ciudadana que adelanta la institución.

La adopción se dio en el marco del acto de bienvenida a 339 nuevos policías, provenientes de las escuelas de formación, quienes fueron asignados a diferentes municipios de Antioquia para fortalecer las labores de seguridad y convivencia.

Desde el Comando de Policía de Antioquia se reiteró el llamado a la ciudadanía a rechazar cualquier tipo de violencia contra los animales y a asumir la tenencia responsable como un compromiso ético y social.

