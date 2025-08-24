Cartagena tendrá su primer Centro de Bienestar Animal: así será la megaobra

Cartagena

En medio de la entrega de la primera Unidad Móvil Veterinaria de la historia en Cartagena y del Escuadrón Antimaltrato Animal, un par de iniciativas que marcan un hito en la política pública de protección y bienestar animal en la ciudad, el alcalde Dumek Turbay anunció que la Alcaldía de Cartagena, a través de la Unidad Municipal De Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata) Cartagena, inicia todo para la construcción de una megaobra esperada por siempre.

Se trata del nuevo Centro de Bienestar Animal de Cartagena “Guardián Distrital”, un gran centro hospitalario que ofrecerá atención integral y protección a los animales en situación de abandono, maltrato o calle en las tres localidades de la ciudad.

“Ya contamos con los recursos. La plata está asegurada para romper en dos la historia animalista de Cartagena, pues queremos generar un verdadero antes y después en lo que respecta al cuidado de los animalitos que nunca han tenido dolientes; por lo que Adolfo Pérez, director de la Umata, le dije que a trabajará en las próximas semanas para que a finales de septiembre ya estemos licitando”, informó Dumek Turbay.

Y agregó: “Nos quieren bajar la caña con que solo somos un gobierno de cemento, desconociendo su potencialidad de transformación social, es el concreto del progreso. Y como siempre decimos que el desarrollo de Cartagena no puede dejar a nadie atrás, eso incluye a todo tipo de animales en condición de calle. La causa animal no necesita más discursos, sino más acción. Por eso les dijimos adiós a los ‘olés’ en Cartagena; sustituimos carromuleros con motocarros y en poco tiempo los coches turísticos con caballos serán un triste recuerdo. Y bueno. Este Centro será construido con bastante cemento y no con carreta”.

El Centro de Bienestar Animal

El proyecto contempla la construcción de un centro veterinario público con servicios médicos, quirúrgicos y de albergue temporal, además de campañas de esterilización, adopción y educación ciudadana para fomentar el respeto y cuidado responsable de los animales.

De esta manera, Cartagena contará con un nuevo centro de atención veterinaria y cuidado animal, diseñado para brindar servicios médicos, albergue temporal, campañas de adopción, esterilización y educación ciudadana sobre el cuidado responsable de los animales, especialmente los que se encuentran en condición de calle en la ciudad.

“Con esta apuesta, reafirmamos nuestro compromiso con una ciudad más humana, solidaria y consciente del respeto por la vida en todas sus formas. Capaz muchos no se acuerden, pero yo, como gobernador de Bolívar, construí el Centro de Bienestar Animal de Bolívar, en Santa Rosa, así que esto no es que nos montemos en una ola animalista en tendencia o buscar réditos políticos ante la preservación de derechos que también tienen nuestros perritos, gaticos, equinos y todo animal que necesite cuidado”, expresó Turbay.

El Distrito ya cuenta con la aprobación por parte del Concejo Distrital para incluir el proyecto del Guardián Distrital en la ampliación de la batería de iniciativas que serán financiadas con recursos provenientes del sistema general de regalías.

La incorporación de este centro permitirá fortalecer la política pública de protección animal, articulando esfuerzos institucionales y comunitarios para atender esta importante causa social.

“Nos hemos estado apoyando en El Guardián departamental, iniciativa que surgió de mi mandato como gobernador de Bolívar, pero ahora queremos que Cartagena tenga también un centro de bienestar animal, la atención médica de los animalitos es prioritaria, allí podremos atender cualquier necesidad de un ciudadano con su gatito, perrito” dijo el alcalde Dumek Turbay.

Sucursales de El Guardián Distrital

En medio del importante anuncio para la protección y bienestar animal, el alcalde Dumek Turbay confirmó que la Ciudad tendrá dos puntos importantes de El Guardián Distrital

“El nuevo Chambacú tendrá un punto de atención de El Guardián Distrital, eso es confirmado, así como también el nuevo Malecón Del Mar, este mega proyecto que será de impacto y agrado para cartageneros y turistas, también tendrá un punto de atención de bienestar animal. Con esto impactaremos y arroparemos a toda la ciudad que necesite la atención médica y prioritaria de su animalito” expuso el alcalde Dumek Turbay.

La construcción del centro de bienestar animal El Guardián Distrital ofrecerá servicios veterinarios pública y gratuitos para la atención de animales en situación de abandono, heridos o con enfermedades. Se ofrecerán servicios médicos, quirúrgicos, tratamientos y procesos de adopción con enfoque de bienestar animal.

Con este centro, el cual se estudia donde será su ubicación, por ejemplo en la vía Perimetral, se espera una reducción del 40% en la población callejera de perros y gatos con zoonosis y afecciones relacionadas.