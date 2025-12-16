Convocatoria conductores coches eléctricos Cartagena: Plazo finaliza este viernes

Los interesados en ser conductores de coches eléctricos en la ciudad de Cartagena podrán inscribirse a través del enlace https://www.cartagena.gov.co/volta-cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena informa a la ciudadanía que hasta el viernes, 19 de diciembre, estará abierta la convocatoria dirigida a hombres y mujeres mayores de 18 años interesados en convertirse en los nuevos conductores de los coches eléctricos que entrarán en operación en la ciudad.

Los interesados en este proceso de selección podrán inscribirse a través del enlace: https://www.cartagena.gov.co/volta-cartagena , donde deberán diligenciar sus datos.

Esta iniciativa hace parte de un proyecto histórico para Cartagena, que marca un avance significativo en materia de movilidad sostenible, turismo responsable y que pone fin al maltrato animal, promoviendo alternativas modernas, amigables con el medio ambiente y alineadas con las políticas de bienestar animal.

La convocatoria está dirigida a personas que deseen hacer parte de este importante proceso de transformación urbana y turística de La Heroica. Entre los requisitos básicos se encuentran:

- Ser mayor de 18 años.

- Contar con manejo básico del idioma inglés.

- Tener conocimientos sobre la historia de Cartagena.

- Poseer nociones en atención al cliente y servicio al turista.

- ⁠Contar con licencia de conducción.

El proceso de inscripción se realizará de manera virtual, a través del enlace habilitado por la Alcaldía de Cartagena, donde los interesados podrán registrar su información y postularse para hacer parte de este proyecto que ya es símbolo de progreso, sostenibilidad y respeto por la vida.

La administración del alcalde Dumek Turbay invita a todos los ciudadanos interesados a inscribirse y ser protagonistas de esta nueva historia de la ciudad, que fortalece la experiencia turística y consolida a Cartagena como referente nacional en movilidad limpia y protección animal.