Primera versión del Animal Fest en Cartagena tuvo más de 80 mil asistentes

La primera versión del Animal Fest, el más completo festival de bienestar animal con acceso gratuito organizado por la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata), culminó con cifras que marcaron su éxito.

De acuerdo con el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, durante los dos días seguidos que marcaron su variada agenda, en la Villa Olímpica, el evento de salud y bienestar animal se consolidó como punto de encuentro ciudadano para la recreación, la felicidad y el sano esparcimiento, con cifras que destacan más de 80.000 asistentes los días sábado y domingo, ventas por el orden de los $40 millones con ganancia directa al productor— en medio del mercado campesino arropado por el lanzamiento de la marca Cartagena Agro— y 4.120 perritos y gatitos atendidos en jornadas de salud, entre esterilizaciones y vacunaciones.

Fueron miles de familias las que llegaron a la Villa Olímpica y compartieron de un espacio de integración, donde prevalecieron el respeto por los animales, la recreación y la promoción del agro cartagenero.

El alcalde Dumek Turbay Paz y el director de la Umata, Adolfo Pérez, exaltaron una apuesta por el bienestar animal y el agro cartagenero, con logros como el lanzamiento oficial de la marca Cartagena es Agro, con la oferta de productores campesinos y los espacios de artesanos y empresarios del campo; la Granja Umata, donde los niños interactuaron con diversas especies; y la zona de atención veterinaria, que brindó servicios gratuitos a decenas de mascotas.

Los niños fueron los más felices: conocieron caballos, vacas, ponis, mini horses, conejos y aves de corral, además de disfrutar de la zona de recreación infantil diseñada para ellos. Muchas familias asistieron con sus mascotas, que recibieron atención veterinaria sin costo.

“El Animal Fest fue, sin duda, una fiesta para toda la familia. Lo preparamos con mucho cariño desde la Alcaldía Mayor para que los cartageneros vivieran un fin de semana diferente, aprendieran sobre el respeto a los animales y valoraran el trabajo del campo. Los niños jugaron, las mascotas recibieron atención, los campesinos mostraron lo mejor de su producción y nuestros artesanos tuvieron un espacio digno. Este es el espíritu de una Cartagena que dice sí al bienestar animal y al orgullo rural”, resaltó el alcalde Dumek Turbay.

Turbay Paz destacó la presencia con productos cultivados por manos de la zona rural de Cartagena, como Arroyo Grande, Tierra Baja, Pasacaballos, Bayunca, Puerto Rey y el Cabildo Indígena de Membrillal, entre otros.

Por su parte, el director de la Umata, Adolfo Pérez, resaltó la masiva participación ciudadana.

“Vimos familias completas disfrutando, aprendiendo y conociendo la riqueza de nuestra Cartagena rural. Con el Animal Fest reafirmamos que el bienestar animal, la educación y el agro van de la mano. La respuesta ha sido maravillosa: niños felices en la Granja Umata, mascotas atendidas, campesinos y artesanos mostrando productos de excelente calidad. Este festival llegó para quedarse”, concluyó Pérez.

Cabe resaltar que, tras el éxito del Animal Fest, y en vista de que quedaron muchos animalitos por atender, la Unidad Móvil Veterinaria, la más moderna de la región, se quedará ahí mismo en la Villa Olimpica toda la semana, en jornadas de esterilización y de salud veterinaria, a partir de las 8:00 a.m.

Con esta iniciativa, el gobierno del alcalde Dumek Turbay reafirma su compromiso con el respeto animal, el desarrollo rural y la integración de las familias cartageneras.