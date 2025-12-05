62 Carromuleros entregaron sus animales para recibir nuevos vehículos en Cartagena

Con sentimientos encontrados, entre lágrimas y expectativa por lo que vendrá, 62 carromuleros que hacen parte de la fase final del proceso de sustitución de Vehículos de Tracción Animal (VTA) se dieron cita en la Plaza de Todos para entregar sus equinos y carretas al Distrito de Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los equinos fueron valorados por la Umata, que realizó una revisión veterinaria de su estado de salud. Posteriormente, los animales ingresarán a un proceso de adopción donde recibirán la atención y el bienestar necesario para una vida libre de maltrato.

“Cartagena marca un día histórico en la protección y el bienestar animal. La ciudad avanza en la transformación del modelo de movilidad y bienestar con la entrega oficial de equinos que, durante años, fueron utilizados como vehículos de tracción animal. Los animales pasarán por un periodo de recuperación, valoración y seguimiento, para luego iniciar el proceso de adopción con personas aptas y responsables, conforme con los protocolos establecidos”, explicó Adolfo Pérez, director de la Umata.

Este proceso garantiza que los equinos reciban el descanso y la atención que durante tanto tiempo les fueron postergados. El retiro definitivo se realiza en el marco del programa de sustitución, que busca asegurar que los animales dedicados a labores de carga puedan acceder a una nueva vida, libre de esfuerzos y en condiciones dignas.

“Cumpliendo con nuestro Plan de Desarrollo, estos carromuleros pasarán a trabajar en condiciones más dignas para ellos y sus animales. Desde el DATT los hemos capacitado en normas de tránsito y posteriormente se les entregará la licencia de conducción, avanzando hacia una Cartagena donde el maltrato animal no tenga cabida. Con la sustitución de VTA, la ciudad escribe una nueva historia basada en el respeto, la protección y el bienestar animal”, señaló José Ricaurte, director del DATT.

Durante el proceso, el DATT recibió las carretas que se entregan como contraprestación dentro de esta última etapa, para su disposición final mediante desintegración. Este paso permitirá cumplir con los 119 beneficiarios del programa de sustitución de vehículos de tracción animal del gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz.

“Es un día muy importante para nosotros, ya que la Alcaldía de Cartagena cambiará nuestra historia: pasamos de carretas a motocarros, algo significativo para nosotros y nuestras familias. Muchas gracias, alcalde Dumek Turbay”, expresó Alexander Morelos, beneficiario del programa.

Con estas acciones, la Alcaldía Mayor de Cartagena avanza en la sustitución definitiva de VTA dedicados al transporte de cargas livianas por sistemas de motocarros, tal como lo establece el Plan de Desarrollo Distrital “Cartagena, Ciudad de Derechos 2024–2027”, en su línea estratégica “Ciudad Conectada y Sostenible”.