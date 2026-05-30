En los 493 años de Cartagena el deporte también se toma nuestra superciudad

En el cumpleaños 493 de Cartagena, además de la nutrida agenda de actos culturales, musicales y solemnes pensados en todos los cartageneros, el deporte también se tomará la ciudad con ciclismo, running, fútbol y la tradicional bola de trapo de Getsemaní.

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El Gobierno del alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, a través del Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER), presenta la agenda deportiva oficial del Cumpleaños 493 de la ciudad, sus horarios, recorridos y puntos de encuentro:

Ciclo paseo ‘Yo ruedo por Cartagena, mi Superciudad’:

El domingo, 7 de junio, el recorrido del Ciclo paseo ‘Yo ruedo por Cartagena, mi Superciudad’ incluirá las postales de emblemáticos escenarios recuperados y transformados por el Gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz.

El recorrido se iniciará en la Plaza de Variedades, pasando por el Parque Apolo, la entrada a Bocagrande (Edificio Seguros Bolívar), la Nueva Estación de Bomberos, el Corredor Histórico, la Calle de la Media Luna y Parque Centenario.

Bajo la consigna “Pedaleamos por nuestra historia, por nuestras calles nuevas y por el futuro de Cartagena”, la cita será a las 5:00 de la mañana, con horario de partida a las 6:15 de la mañana y hasta las 9:00 de la mañana, con punto de encuentro en la Plaza de Variedades del Parque Espíritu de Variedades. El espacio recreativo está pensado para 300 ciclistas mayores de 15 años.

Running 6,5 KM nocturno: Yo corro por Cartagena: Mi Superciudad

La entrega de kits será el sábado, 6 de junio, en horario de 10:00 am a 6.00 pm, en el Centro Comercial Mall Plaza.

La carrera recreativa será el domingo, 7 de junio, a partir de las 7:00 p.m. hasta las 10:00 p.m., con punto de partida desde la pista de atletismo de la Villa Olímpica hasta lq Plaza de Variedades. Los cupos son gratis, con inscripción previa, con una participación prevista de 1.500 corredores.

Festival de Fútbol 493 años de Cartagena:

En articulación con la Liga de Fútbol de Bolívar, el IDER desarrollará el Festival de Fútbol Cumpleaños de Cartagena en las modernas cancha del Complejo Deportivo Nuevo Chambacú y el Templo del Fútbol Menor: Alameda La Victoria.

El campeonato, en las categorías tetero y pony fútbol, se llevará a cabo los días 5, 6 y 7 de junio, en horario de 8:00 am a 8:00 pm. Se espera la participación de 1.000 niños y jóvenes.

Torneo de bola de trapo de Getsemaní, arte y recreación:

Con la gran inauguración, el 7 de junio, el tradicional torneo de bola de trapo se llevará a cabo en articulación con la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Getsemaní. Esta actividad representa una apuesta por mantener vivas las tradiciones populares y promover espacios de integración y recreación.