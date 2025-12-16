Uniatlántico continúa sin rector encargado y crece la incertidumbre por las graduaciones

A pocos días de las ceremonias de grado programadas para este viernes 19 de diciembre, persiste la incertidumbre en la Universidad del Atlántico ante la falta de designación de un rector encargado por parte del Ministerio de Educación Nacional. La situación ha generado preocupación entre los estudiantes, especialmente entre quienes están próximos a graduarse y aún no reciben información clara sobre la realización de este proceso académico.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Javier Hernández, líder estudiantil, aseguró que este escenario era previsible tras la resolución expedida por el Ministerio el pasado 11 de diciembre, la cual dejó por fuera a Leyton Barrios de la rectoría.

Más información Anestesiólogos de la ESE Universitaria del Atlántico suspenden cirugías por falta de pagos

“Es una situación que de verdad nosotros sabíamos que se podía llegar a pasar, era algo que se podía predecir, obviamente teniendo en cuenta la resolución que expide el Ministerio de Educación Nacional el 11 de diciembre. Mientras muchos veíamos el partido de Junior, se filtraba esta resolución, la cual deja a Leyton Barrios fuera de la universidad”, expresó.

Procesos académicos en pausa

El vocero estudiantil explicó que, según lo establecido en esa resolución, se esperaba un nuevo documento oficial con la designación del rector encargado, lo cual no ocurrió en los tiempos previstos.

“En esa misma resolución se decía que el día de ayer iba a salir otro documento donde ya directamente se designaba el rector encargado por un año, junto con la suspensión de Leyton Barrios. Esto ha hecho que algunos procesos que se llevan al interior de la universidad se vean un poco truncados, por ejemplo, los grados que se iban a llevar a cabo el día 19 de diciembre, y que hasta el momento están en una incertidumbre”, señaló.

Hernández sostuvo que la falta de una autoridad encargada ha impedido la normal reactivación de los procesos administrativos.

“Ayer ya tendríamos que haber tenido el nombre del rector o la rectora encargada y esto no se dio. Entonces nosotros los estudiantes sí queremos, y lo hemos dicho, que entre más rápido tengamos rector encargado, los procesos de la universidad deben empezar a reactivarse”, afirmó.

Miles de estudiantes afectados

El líder estudiantil también enfatizó que la situación afecta directamente a miles de jóvenes que han cumplido con los requisitos para graduarse.

“Son alrededor de 2.600 estudiantes que han estado en el proceso y que obviamente esperan. Algunos han estado en temas de tesis, pero el proceso académico se vio truncado y muchos estudiantes no pudieron terminar los requisitos de grado”, explicó.

Añadió que, pese a las dificultades, a la mayoría de los estudiantes se les había confirmado previamente su graduación.

“Pasan de los 2.500 estudiantes que se han estado manifestando durante todo este tiempo. Cuando Leyton Barrios aún tenía el título de rector, a los compañeros ya se les había confirmado, se les había asegurado y verificado que sí iban a tomar grado el día 19 de diciembre. Pero hoy, ahorita mismo, eso es una incertidumbre”, concluyó.

Finalmente, Hernández reiteró que más de 2.000 estudiantes esperan graduarse este 19 de diciembre y que muchos de ellos dependen de ese título para definir su situación laboral y profesional, por lo que pidió una pronta decisión por parte del Ministerio de Educación Nacional.