Consejo Superior de la Uniatlántico espera decisión del Ministerio para definir nuevo rector

La Universidad del Atlántico continúa en un limbo administrativo mientras el Ministerio de Educación Nacional define, mediante un nuevo acto administrativo, quién asumirá la rectoría en reemplazo de Leyton Barrios. Así lo confirmó el gobernador del Atlántico y presidente del Consejo Superior Universitario, Eduardo Verano de la Rosa.

Este lunes fue convocada una sesión del Consejo Superior Universitario con la presencia de representantes de exrectores, profesores, gremios y del propio presidente del órgano colegiado. Sin embargo, la reunión tuvo que ser suspendida ante la imposibilidad de tomar decisiones de fondo.

El motivo fue la Resolución No. 023896 del 11 de diciembre de 2025, expedida por el Ministerio al iniciar la intervención en la institución, en la que se ordena el reemplazo del rector, pero sin especificar quién asumirá el cargo.

Un reemplazo sin nombre

El documento oficial establece que Leyton Daniel Barrios Torres será reemplazado por un periodo de un año, prorrogable una sola vez, con base en la Ley 1740. No obstante, aclara que el nombre del rector encargado será informado posteriormente mediante otro acto administrativo, lo que dejó al Consejo Superior sin margen de acción.

Ante este escenario, Verano de la Rosa reiteró que el Consejo debe esperar la decisión final del Ministerio. “Estamos a la espera del acto administrativo que defina el nombre de la persona que reemplazará a Leyton Barrios”, señaló.

El gobernador explicó que esta situación ha generado un vacío en la dirección de la universidad, justo cuando la institución completa cerca de dos meses sin actividades académicas. El principal objetivo, dijo, es recuperar la normalidad y brindar tranquilidad a la comunidad universitaria.

Pese a la incertidumbre, Verano indicó que los eventos programados para el próximo fin de semana, como las ceremonias de grado, no deberían verse afectados, ya que se espera una pronta designación.

“Lo que queremos es que haya tranquilidad en la Universidad para poder cerrar este proceso y retomar la normalidad institucional”, afirmó el mandatario departamental.

Finalmente, recordó que Leyton Barrios conserva el derecho de interponer los recursos legales que considere pertinentes frente a la decisión del Ministerio, tal como lo ha anunciado su defensa. El Consejo Superior Universitario volverá a sesionar una vez se conozca oficialmente el nombre del nuevo rector.