Tras el ataque en La Lizama, Barrancabermeja refuerza la seguridad con 80 nuevos policías

Luego del atentado que afectó el peaje La Lizama, en la vía que comunica a Bucaramanga con Barrancabermeja, la Alcaldía anunció un refuerzo inmediato a la seguridad del distrito.

Se trata de la llegada de 80 nuevos policías, que estarán desplegados durante la temporada decembrina.

El anuncio lo hizo el alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, tras un Consejo Extraordinario de Seguridad en el que se evaluaron las medidas adoptadas luego del ataque.

El objetivo, según explicó, es fortalecer la presencia policial en calles, barrios y corredores estratégicos del distrito.

“Llegarán 80 nuevos policías a Barrancabermeja durante diciembre para garantizar la tranquilidad y la seguridad de los barranqueños, y que las familias puedan vivir una Navidad en calma”, señaló el mandatario local.

El refuerzo hace parte del ajuste al esquema de seguridad que se activó tras el atentado en La Lizama y se suma a otras acciones coordinadas con la Gobernación de Santander y la Fuerza Pública para mantener el control del territorio.

Desde la administración local insistieron en que estas medidas buscan evitar que hechos violentos afecten la vida cotidiana de los ciudadanos y devolver la sensación de tranquilidad en Barrancabermeja.