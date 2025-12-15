Problemas de orden público reduce en 20% la operación del Terminal de Transporte de Bucaramanga

Bucaramanga

La situación de orden público en varias vías del país ha impactado de manera directa la operación del Terminal de Transporte de Bucaramanga, que actualmente registra una disminución del 20 % en sus despachos, justo en el inicio de la temporada alta de viajes de Navidad.

Así lo confirmó Jaime José Pérez, gerente del Terminal de Transporte de Bucaramanga, durante una entrevista en Caracol Radio, en la que explicó que, aunque algunas rutas continúan operando con normalidad, otras han tenido que ser restringidas por motivos de seguridad. “La operación en el terminal de transporte de la ciudad de Bucaramanga está disminuida en un 20% de los despachos”, señaló.

De acuerdo con la información entregada, las rutas hacia Bogotá y Cúcuta se están despachando normalmente. En el caso de Barrancabermeja, se han autorizado cerca de 30 despachos durante la jornada, aunque los vehículos están siendo desviados por la carretera antigua ante los riesgos en la vía principal.

Uno de los mayores impactos se registra en las rutas hacia la Costa Caribe, donde se suspendió la venta de conduces (documentos que habilitan la salida de los buses tras verificar condiciones técnico-mecánicas y pruebas de alcoholimetría), debido a hechos violentos como la quema de un bus y el bloqueo de la vía en el sector de Curumaní, en el departamento del Cesar. Situaciones similares se han reportado en el corredor de Pelaya, lo que ha generado una merma significativa en el envío de buses hacia destinos como Santa Marta y otros puntos del Caribe colombiano.

El gerente del terminal también informó que los despachos hacia el municipio de San Vicente de Chucurí se encuentran limitados. Las empresas transportadoras han optado por la prudencia mientras se desarrolla un Puesto de Mando Unificado (PMU) y un consejo de seguridad en Barrancabermeja, ante el temor de nuevos ataques que puedan poner en riesgo a conductores y pasajeros.

Según se ha conocido, el paro armado anunciado en la región estaría programado hasta el próximo 17 de diciembre, lo que mantiene en alerta al sector transporte. “Es lamentable que el Gobierno Nacional informe que todo está normal cuando tenemos conocimiento de la situación que se está presentando en nuestro departamento, que realmente afecta las operaciones y la economía de todos en esta época”, manifestó José Jaime Pérez.

Aunque la Superintendencia de Transporte tenía previsto el inicio de la temporada alta a partir del 10 de diciembre, en Bucaramanga el incremento de viajeros comenzó desde el viernes 5, debido al alto flujo de pasajeros y vehículos. Sin embargo, los recientes hechos de violencia han obligado a reducir la operación, afectando no solo al transporte intermunicipal, sino también al turismo y a la movilidad de miles de personas que se desplazan por estas fechas.