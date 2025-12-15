Bucaramanga

Barrancabermeja responde al atentado en La Lizama y ofrece recompensa de $70 millones

La Alcaldía envió un mensaje de control y articulación institucional tras la explosión en el peaje.

María José Parra Cepeda

Tras el atentado que dejó una persona con lesiones leves y graves daños en el peaje La Lizama, la Alcaldía de Barrancabermeja salió a fijar posición: no dejar pasar el hecho como un episodio aislado y reforzar la respuesta institucional en el Magdalena Medio.

Desde la administración municipal se anunció una recompensa de hasta 70 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del atentado, ocurrido en medio del anuncio de paro armado del ELN en la región.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Barrancabermeja, Eduardo Ramírez Alipio, aseguró que la medida hace parte de una respuesta articulada con la Gobernación de Santander para enfrentar acciones terroristas y dar con los autores del ataque.

“Invitamos a la comunidad a seguir trabajando de la mano con nuestras autoridades, policías y militares y no permitir que ese tipo de acciones sobren y quite la tranquilidad de nuestras familias. Seguiremos trabajando en conjunto por una Barrancabermeja, muchísimo más seguridad”, señaló Ramírez

Según el balance oficial, la explosión dejó una persona herida y afectaciones considerables en la infraestructura del peaje, uno de los puntos clave de conexión entre Bucaramanga y Barrancabermeja.

Desde Barrancabermeja insistieron en que la prioridad es garantizar la seguridad en los corredores estratégicos del Magdalena Medio y avanzar en las investigaciones para evitar nuevos hechos violentos en la zona.

