Barrancabermeja reporta primer lesionado por pólvora en diciembre: un adulto mayor de 70 años

Barrancabermeja registró su primer caso de persona lesionada por pólvora en diciembre. Se trata de un adulto mayor de más de 70 años, quien resultó herido en una pierna mientras se encontraba en un lugar donde otras personas manipulaban pólvora.

Según la Secretaría de Salud, el hombre no estaba usando pólvora, pero terminó lesionado por la cercanía con quienes sí lo hacían. El caso encendió las alertas en medio de la temporada decembrina, cuando aumenta el riesgo por el uso de estos artefactos.

El secretario de Salud, Andrés Manosalva Camargo, explicó que además hubo una notificación tardía por parte de la clínica que atendió al paciente y de la entidad de salud a la que está afiliado, lo que dificulta el seguimiento oportuno de este tipo de eventos.

“El caso no fue reportado a tiempo por la clínica ni por la entidad de salud del paciente, y eso dificulta el seguimiento. Por eso le pedimos a toda la red de salud de Barrancabermeja que informe estos eventos a tiempo”, señaló Manosalva.

Por eso, desde la Secretaría se hizo un llamado a clínicas y entidades de salud para que reporten estos casos a tiempo, ya que esto permite hacer seguimiento al paciente y prevenir nuevos incidentes.

Pese a este hecho, el balance oficial del fin de semana es cero niños lesionados por pólvora, cero casos de intoxicación por fósforo blanco y cero intoxicados por licor adulterado en el distrito.

Las autoridades reiteraron que la manipulación de pólvora está prohibida para menores de edad y pidieron responsabilidad durante las celebraciones de fin de año.