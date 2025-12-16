Saray Robayo posterga su carrera en el Congreso: “Hago una pausa para dedicarle tiempo a mi hogar”

Montería

La representante a la Cámara por el Partido de la U, Saray Robayo Bechara, anunció este lunes, 15 de diciembre, que no aspirará al Congreso de la República en las elecciones de 2026, decisión que genera sorpresa en el ámbito político nacional.

A través de un video, la congresista cordobesa explicó los motivos detrás de esta determinación, marcando una pausa en su carrera legislativa. “Después de mucho reflexionar con mi familia, he tomado una decisión muy difícil para mí y es no aspirar al Senado”, afirmó Robayo Bechara.

En su mensaje, la política hizo énfasis en razones personales y familiares para justificar este alto en su trayectoria: “Hago una pausa en mi carrera política para dedicarle mi tiempo a lo más hermoso que me ha dado Dios y es mi hija, es mi hogar. Las madres me entenderán”.

Pese a este paso al costado, la representante aseguró que su compromiso con la región y el país permanece intacto. Durante su paso por el Legislativo, destacó como uno de sus principales logros la Ley 2380 de 2024, conocida como ‘Hambre Cero’, la cual promueve la donación de alimentos en todo el territorio nacional para combatir la inseguridad alimentaria.

La figura de Saray Robayo Bechara trasciende la esfera legislativa, siendo también conocida por ser esposa del polémico contratista Emilio Tapia. Tapia fue condenado por su participación en los escándalos de corrupción del ‘Carrusel de Contratos de Bogotá’ y ‘Centros Poblados’, aunque recientemente recobró su libertad tras una orden emitida por una jueza de Barranquilla. Este contexto familiar ha acompañado la carrera pública de la congresista.

No es un retiro definitivo

Aunque su anuncio implica no participar en la contienda por el Senado el próximo año, tras una modificación en las listas de su partido, la decisión no se interpreta como un retiro definitivo de la vida pública.

De hecho, al finalizar su video, Robayo Bechara envió un mensaje que ha generado especulaciones: “Nos volveremos a ver”. Esta frase ha llevado a usuarios en redes sociales y a sectores políticos a considerar que la congresista podría planear un regreso en el futuro cercano.

En línea con esa posibilidad, círculos cercanos a la dirigente señalan que Robayo estaría redirigiendo su trabajo político hacia el ámbito regional, con la mira puesta en los próximos comicios territoriales.

Específicamente, su nombre comienza a sonar con fuerza como una posible aspirante a la Gobernación de Córdoba para el periodo 2027-2031. Este movimiento abriría un nuevo capítulo en la disputa por el liderazgo dentro del departamento, reconfigurando el panorama político local.

Así, mientras se toma un tiempo para dedicarse a su núcleo familiar, la congresista mantiene viva su proyección en la escena pública, dejando la puerta abierta a un próximo capítulo en su carrera.