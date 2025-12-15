“La Navidad de Todos” en el Pueblito Cordobés, con el Pesebre Humano Más Grande de Latinoamérica

El gobernador Erasmo Zuleta inviata a la Navidad en el Pueblito Cordobés; Juan Piña es uno de los invitados.

Montería

Con una programación diseñada para irradiar luz, tradición y alegría familiar, se da apertura oficial este miércoles a "La Navidad de Todos" en el Pueblito Cordobés.

Este espacio, creado específicamente para el encuentro y la cultura durante la temporada decembrina, iniciará sus actividades con el artista Juan Piña y su orquesta, encargados de prender la fiesta a partir de las 6:00 de la tarde.

El "Pueblito Navideño" extenderá su magia hasta el 23 de diciembre, abriendo sus puertas diariamente de 5:00 p. m. a 9:30 p. m. para ofrecer a propios y visitantes una experiencia que busca exaltar las tradiciones del departamento.

El recinto estará inmerso en un espectáculo lumínico con más de 60 mil luces que iluminarán cada rincón, complementado por un árbol navideño de más de ocho metros de altura. Cada noche, los asistentes podrán disfrutar además de un show de video mapping que proyectará animaciones sobre las estructuras.

El pesebre humano más grande

Uno de los grandes protagonistas de esta edición será el pesebre humano más grande de Latinoamérica, una puesta en escena titulada “Recorrer a Córdoba con Jesús”.

Esta representación busca exaltar la fe, la cultura y la identidad del pueblo cordobés, consolidándose como un foco central de la programación. La espiritualidad de la temporada también estará presente mediante la realización de novenas navideñas diarias, mientras que los más pequeños contarán con un buzón de Santa Claus para depositar sus cartas.

La ambientación se completará con una serie de rincones temáticos que transportarán a los visitantes a mundos de fantasía. Entre ellos se destacan los espacios dedicados al Muñeco de Jengibre, Santa Claus – Polo Norte, Candyland y el Mundo de Hielo, ofreciendo múltiples escenarios para el disfrute y la fotografía.

Paralelamente, la agenda incluirá shows musicales diarios con talento regional, garantizando espacios de entretenimiento para todas las edades.

“La Navidad de Todos” se consolida así como un evento incluyente y familiar que, más allá de lo recreativo, promueve el turismo y dinamiza la economía local.

Al fortalecer el sentido de pertenencia y la unión en el departamento, el Pueblito Navideño Cordobés se erige como el punto de encuentro donde la magia, la tradición y la alegría se darán cita durante estos ocho días.

La presentación especial de Juan Piña en la noche inaugural marca el inicio de una semana donde la cultura cordobesa y el espíritu navideño serán los verdaderos protagonistas.