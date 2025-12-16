Plan Maestro de Drenaje en Montería: una inversión de 470.000 millones para redirigir aguas lluvias

El alcalde Hugo Kerguelén y el gerente de Veolia, Uriel García, lanzaron el Plan Maestro de Drenaje Urbano del Centro de la ciudad.

Montería

El Centro de Eventos El Sol fue el escenario, este lunes 15 de diciembre, del lanzamiento oficial del Plan Maestro de Drenaje Urbano para el centro de Montería.

En el acto, la empresa Veolia hizo entrega formal a la Alcaldía de los estudios y diseños de una propuesta de ingeniería valorada en aproximadamente 470.000 millones de pesos, destinada a mitigar las graves inundaciones que afectan a la ciudad durante las épocas de lluvias intensas, con especial foco en las zonas centro y oriente.

El alcalde Hugo Kerguelén detalló que el proyecto, de carácter “ambicioso”, se estructurará en cuatro fases e incluirá la construcción, cambio de sentido y ampliación de canales, así como la edificación de estaciones de bombeo.

La intervención clave consiste en modificar el flujo de las aguas lluvias: en lugar de dirigirlas al canal de Ranchos del Inat, serán recolectadas y bombeadas al río Sinú, “obviamente con un tratamiento para que no lleguen las basuras” y se preserve el estado del afluente. La Administración Municipal se enfocará ahora en conseguir las fuentes de financiación.

Un plan a desarrollarse en fases

La prioridad es la Fase 1, presupuestada en unos 270.000 millones de pesos, que contempla la conexión de la calle 41 con la calle 44 y la construcción de una estación de bombeo para impulsar el caudal pluvial hacia el Sinú.

“Empezaríamos por ahí ese gran proyecto y dejaríamos los otros estudios y diseños de las otras tres fases listas para que las próximas administraciones las vayan desarrollando”, explicó Kerguelén.

El mandatario local proyecta tener claridad sobre el financiamiento en junio del próximo año, con el objetivo de lograr el cierre financiero e iniciar las obras en 2027. El fin último, destacó, es mejorar la calidad de vida: “que no llueva más adentro de las casas que fuera”.

Veolia y un proyecto transformador

Por su parte, Uriel García, gerente de Veolia en Montería, enfatizó que la iniciativa trasciende la mera obra civil. “Es un proyecto de transformación urbana”, aseguró, ya que permitirá recuperar las rondas y zonas aledañas a los canales que hoy son inutilizables por las inundaciones, para convertirlas en espacios de disfrute con ciclorrutas, negocios y parques.

García confirmó que el proyecto se enmarca dentro del contrato de concesión y del plan de inversiones de la empresa, representando un compromiso con la solución de una problemática ciudadana.

Aseguró estar convencido de que se obtendrá la financiación, dado el impacto positivo en la transformación urbanística, el medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes.

Con este plan, Montería busca no solo resolver un histórico problema de inundaciones que afecta la dignidad de sus ciudadanos de abril a noviembre, sino también posicionarse como un referente en desarrollo urbano, recuperando valiosos espacios públicos para la comunidad. La ruta está trazada y los diseños, entregados; el reto ahora es concretar los recursos para comenzar a ejecutar una solución largamente esperada.