¿Quién es Emilio Tapia? El polémico abogado clave en ‘Carrusel de Contratación’ y ‘Centros Poblados’

Emilio José Tapia Aldana, nacido en Sahagún, Córdoba, en 1976, se ha convertido en un nombre recurrente en los capítulos más oscuros de la contratación pública en Colombia.

Cabe destacar que Tapia es abogado de profesión, su trayectoria ha estado marcada por su participación en complejos entramados de corrupción que involucraron a empresarios, políticos y funcionarios.

Adicionalmente, fue señalado como uno de los artífices de esquemas que desviaron millones de pesos mediante ‘empresas fachada’, contratos falsos y redes de testaferros, consolidándose como símbolo de los ‘delitos de cuello blanco’.

El 10 de octubre de 2025, el Juzgado 15 Penal de Conocimiento de Bogotá revocó su libertad condicional y ordenó su captura inmediata, argumentando que mantenía una “proclividad a delinquir” y que había incumplido su proceso de resocialización.

Este nuevo capítulo reavivó el debate sobre la eficacia del sistema judicial frente a los casos de corrupción estructural, reafirmando a Tapia como una figura que encarna la persistente impunidad en la esfera política y empresarial del país.

¿Cómo se convirtió en protagonista del ‘Carrusel de la Contratación’?

El llamado ‘Carrusel de la Contratación’ se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de Bogotá, ocurrido durante la administración del exalcalde Samuel Moreno.

Esta red involucró a funcionarios, políticos y contratistas que manipularon licitaciones y direccionaron obras públicas a cambio de sobornos y comisiones ilegales.

De esa forma, Tapia tuvo un rol central como intermediario y beneficiario de contratos del Instituto de Desarrollo Urbano, participando en la estructuración de negocios fraudulentos.

Como resultado, Tapia fue condenado a más de 17 años de prisión por delitos como cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.

No obstante, su pena fue reducida posteriormente a siete años, los cuales cumplió entre prisión, detención domiciliaria y libertad condicional, hasta el 20 de septiembre de 2021.

Asimismo, este caso reveló cómo la maquinaria estatal podía ser usada para el enriquecimiento personal y cómo actores privados, como Tapia, se movían tras bambalinas del poder político; su participación en este entramado lo consolidó como “el zar de la contratación” en Colombia.

¿Qué representó el caso ‘Centros Poblados’ y por qué volvió a caer?

Años después de su condena por el ‘Carrusel de la Contratación’, Tapia volvió a ocupar los titulares por su implicación en el escándalo de Centros Poblados, considerado el mayor caso de corrupción durante el gobierno de Iván Duque.

Este proyecto, adjudicado en 2020 por el Ministerio TIC, tenía como propósito conectar con internet a las escuelas rurales del país, pero se transformó en un fraude millonario.

La Unión Temporal Centros Poblados, vinculada a Tapia, presentó pólizas bancarias falsas y desvió un anticipo de 70.000 millones de pesos.

Por otro lado, parte de esos fondos se usó para gastos personales y operaciones destinadas a ocultar capitales. Tapia aceptó su responsabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía y fue condenado a seis años y cuatro meses de prisión, comprometiéndose a devolver parte del dinero.

Finalmente, la Procuraduría apeló la libertad condicional que obtuvo en abril de 2025, y en octubre el beneficio fue revocado. Por ende, su caso encarna la fragilidad del sistema judicial ante la corrupción persistente y la reincidencia de los grandes contratistas del Estado.