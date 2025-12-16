Sapiencia evitó la deserción de cerca de 3 mil 500 estudiantes desfinanciados durante 2025

Medellín

En el balance anual de gestión, los Fondos Sapiencia presentaron los resultados de estrategias financieras para mitigar barreras y garantizar el acceso a la educación.

A lo largo del año, el programa otorgó 970 becas y créditos eximibles, entre financiamientos con Presupuesto Participativo y recursos ordinarios. Adicionalmente, la inversión de $70 mil millones de pesos benefició a 3.283 estudiantes sin recursos para continuar sus estudios.

Por otro lado, Matrícula Cero otorgó más de 3 mil beneficios en programas técnicos, tecnológicos y universitarios en 8 instituciones públicas del Distrito, representando alrededor de $45 mil millones para reducir brechas y ampliar oportunidades a la ciudadanía. Asu vez, se generaron 73 nuevos cupos en créditos, con una inversión cercana a $4.947 millones. Estos recursos facilitan el acceso a programas en universidades no oficiales.

Formación digital, Idiomas y emprendimientos

En formación digital, la entidad certificó a 5.672 personas en competencias para empleo y emprendimiento mediante la Ciudadela Digital @Medellín y el programa Estud-IA, con una inversión de $22.000 millones. Además, 1.640 ciudadanos se capacitaron en industrias culturales y creativas, destacando los talleres del Lab Macondo Expandido junto a la Academia Colombiana de Cine y Netflix.

La estrategia Medellínglish benefició a 7.621 personas, con 5.529 certificadas en inglés gracias a convenios con EAFIT y ESUMER. Sapiencia también destinó más de $1.700 millones a investigación y emprendimiento, celebrando los 20 años de los Premios Medellín Investiga con 19 reconocimientos y $500 millones en estímulos.

Entre los resultados presentados, se informó que alrededor de 22.310 personas pertenecientes a poblaciones vulnerables fueron beneficiadas: 7.656 víctimas del conflicto, 6.538 de la población LGBTIQ+, más de 3.100 afrodescendientes y 3.056 con discapacidad.

Beneficios para el 2026

“Entendiendo las situaciones sociales y económicas de muchos de nuestros estudiantes, se flexibilizan los requisitos de Matrícula Cero, esto en aras de que mayor número de estudiantes puedan permanecer en el sistema de educación superior, entonces reducimos el número de créditos aprobados por semestre, también el tema del promedio académico, pero eso sí siempre y cuando cumplan con las condiciones de ser un estudiante activo en la respectiva institución de educación superior”. Anunció el director de Sapiencia, Salomón Cruz Zirene.

El programa también cuenta con estrategias de bienestar como tiquete metro, beneficios alimentarios y apoyos de sostenimiento. Se tiene previsto que para el primer semestre de 2026 se otorguen 4 mil cupos adicionales a través de la Matrícula Cero.