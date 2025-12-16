Durante audiencias por ‘falsos positivos’ entregan cuerpo de joven desaparecido en 2003 en Antioquia

Antioquia

En el marco de la Audiencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Subcaso Antioquia, correspondiente al Caso 03, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y el Instituto Nacional de Medicina Legal realizaron la entrega digna del cuerpo de Pedro Alexander Guerra a su familia.

Pedro Alexander Guerra fue desaparecido el 26 de abril de 2003 en el municipio de Granada, Antioquia, cuando trabajaba como agricultor. De acuerdo con lo establecido en el proceso judicial, fue retenido por integrantes del Batallón de Artillería No. 4 ‘Jorge Eduardo Sánchez’. Su cuerpo fue ubicado en el cementerio municipal de Rionegro, sin que sus familiares tuvieran conocimiento de su paradero durante más de dos décadas.

La entrega se produjo mientras avanzan las audiencias públicas en las que antiguos integrantes del Ejército reconocen su responsabilidad en asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate.

Sobre el contexto de estos hechos, la magistrada Catalina Díaz, relatora del Subcaso Antioquia, señaló que las investigaciones han permitido establecer que los crímenes no fueron hechos aislados, sino parte de un patrón macrocriminal que se replicó en distintas regiones del país.

Indicó que en Antioquia se concentra una proporción significativa de estos casos y que los hechos estuvieron asociados a una lógica institucional que priorizó el conteo de supuestas bajas como indicador de éxito militar, lo que derivó en la victimización de civiles en condición de vulnerabilidad.

Las audiencias se han desarrollado en dos capítulos, uno en Granada y otro en Medellín, con la participación de 40 máximos responsables pertenecientes a seis batallones adscritos a la Cuarta Brigada del Ejército, quienes comparecen por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Como cierre de esta etapa del proceso, la Jurisdicción Especial para la Paz anunció que el próximo 17 de diciembre se realizará una reunión y rueda de prensa en Medellín, más específicamente en la Universidad EAFIT, en El Poblado, al sur de Medellín. En esta se presentará un balance de las audiencias y de los avances en el esclarecimiento de estos crímenes.