Entregan centro educativo rural en Puerto Valdivia que beneficiará a 40 familias

Antioquia

El Centro Educativo Rural Astilleros fue entregado en la vereda Astilleros, corregimiento de Puerto Valdivia, en el municipio de Valdivia, con el propósito de mejorar las condiciones educativas de niñas, niños y jóvenes de esta zona rural del Norte de Antioquia.

La obra hace parte de las medidas de manejo ambiental y social vinculadas al proyecto hidroeléctrico Ituango y fue ejecutada mediante la modalidad de contratación social, en articulación con la Junta de Acción Comunal de la vereda.

El centro educativo cuenta con un aula de clase, restaurante escolar con cocina y comedor, unidades sanitarias, áreas de circulación, zona de aseo y un espacio recreativo.

Estas condiciones permitirán prestar el servicio educativo en mejores niveles de seguridad, comodidad y calidad para la comunidad.

Desde el proyecto Hidroituango señalaron que la entrega de esta infraestructura busca mejorar los entornos educativos y fortalecer los espacios de integración comunitaria.

Juan Fernando Morales Villa, jefe Ambiental y Social del Proyecto Ituango e, indicó que el centro “dignifica las condiciones en las que niñas, niños y jóvenes de esta comunidad reciben sus clases y facilita espacios de integración comunitaria, además de motivar prácticas deportivas y culturales”.

Por su parte, desde la comunidad destacaron la importancia de la obra para el futuro educativo del sector. Andrés Galeano Palacio, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Astilleros, afirmó que el centro educativo “representa una apuesta hacia el futuro de los niños y niñas de la zona, por su educación y su progreso”, y señaló que, pese a las dificultades presentadas durante el proceso, la obra hoy es una realidad para la comunidad.

La estrategia de contratación social ha permitido la ejecución de obras comunitarias en el área de influencia de Hidroituango.

Según cifras entregadas, en los últimos años se han desarrollado más de 245 contratos con organizaciones comunales, con una inversión cercana a los 155 mil millones de pesos y la generación de más de 2.900 empleos en distintos municipios de Antioquia.