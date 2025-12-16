La casa donde estaba el menor herido quedó afectada en medio del hostigamiento del ELN al Ejército

Valdivia- Antioquia

Con el paso de las horas se han conocido nuevos datos del hecho en el que las tropas del Ejército fueron hostigadas por presuntos guerrilleros del ELN en la vereda La Paulina y sectores aledaños. Recordemos que en ese hecho un menor de unos cinco años quedó herido por esquirlas y una tractomula fue impactada por disparos.

Caracol Radio conoció que el ataque se habría producido desde la parte alta de una vereda cerca de La Paulina conocida como Los Pomos. En este hecho, el grupo ilegal generó daños en una vivienda de campesinos donde estaba el menor con su familia; al parecer, y es lo que se está investigando, se trataría de un explosivo lanzado con intención de afectar a las tropas estatales, pero con la desafortunada suerte de que dejó un sinnúmero de orificios en el techo de la casa. Así quedó evidenciado en algunas fotografías.

Casa afcetada en hostigamiento del ELN al ejército en Valdivia- foto cortesía Ampliar

En las instantáneas se evidencia un artefacto en el que se lee granada; aseguran a Caracol Radio que fue el artefacto que afectó la vivienda.

Artefacto lanzado en medio del hostigamiento- foto cortesía Ampliar

El menor inicialmente había sido llevado a Valdivia, pero luego trasladado a Yarumal, donde recibe atención médica; el ejército hace acompañamiento a la familia, informaron fuentes extraoficiales a este medio de comunicación.

En su cuenta oficial de X, la Séptima División del Ejército informó: “Este hecho constituye una grave violación a los Derechos Humanos e infracción al Derecho Internacional Humanitario, al atentar contra la integridad de los miembros de la Fuerza Pública, transportadores y pobladores de este sector del norte del departamento de Antioquia”.

Caracol Radio ha conversado con habitantes de la zona. Ellos han manifestado que el paro armado anunciado por el ELN solo afecta la movilidad en la troncal a la costa Caribe. Además, las labores campesinas se están reportando con una tensa normalidad. Esperan que así continúe para que el conflicto del que no hacen parte no los afecte.