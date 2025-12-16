¿Qué es la novena por Bogotá? Fecha y hora de la celebración navideña más grande de la capital

Este martes 16 de diciembre, el Banco de Alimentos de Bogotá realiza la cuarta versión de ‘Una Novena por Bogotá’ en el Movistar Arena, un evento que surge desde la generosidad de organizadores, artistas y, por supuesto de los asistentes.

La novena que es presidida por el cardenal Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá. Además, contará con los sonidos inconfundibles de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, Los 50 de Joselito, V de Vinilo y Andrés Cepeda como gran invitado especial.

Este año el mismo mecanismo para poder ingresar a la novena fue por medio de la donación de tres kilos de granos en los supermercados D1, allí se podría obtener la boleta.

El Padre Daniel Saldarriaga, director ejecutivo del Banco de Alimentos de Bogotá, aseguró en entrevista con 6AM que está muy feliz y agradecido por toda la generosidad y colaboración de las familias bogotanas que se sumaron a esta bonita obra: “Se acabaron todas las boletas, la solidaridad de la gente no se hizo esperar y el apoyo de D1 ayudó para que la gente viera que no era cuestión de dinero sino de sumar cada vez más kilos para hacer más paquetes alimentarios”.

Con esta ayuda se podrán beneficiar muchas personas, iniciando por quienes irán a la novena porque recibirán también la bendición de la primera novena del día, queremos que se beneficien cerca de cien mil familias y que sean cada vez más familias que sientan la solidaridad de los colombianos.

El padre habló de la situación de Colombia en la lucha contra el hambre, dijo que en el país se calcula que 1 de cada 3 colombianos no tienen asegurados los alimentos diarios.

Fecha y hora:

La celebración del primer día de novena con la Novena por Bogotá se realizará esta noche 16 de diciembre, en el Movistar Arena.

Banco de Alimentos:

El Banco de Alimentos es una organización sin fines de lucro que recoge, almacena y distribuye alimentos en buen estado a personas y familias en situación de vulnerabilidad. Funcionan como intermediarios entre quienes tienen excedentes de comida (como supermercados, restaurantes, agricultores y particulares) y quienes necesitan ayuda. Su doble objetivo es combatir tanto el desperdicio de alimentos como el hambre en la comunidad.

