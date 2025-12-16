Posibles alineaciones titulares de Tolima y Junior para final vuelta de Liga colombiana

Si bien el 3-0 en la ida a favor de Junior parece un resultado amplio que encamina al título a los barranquilleros, restan 90 minutos en los que cualquier cosa puede pasar. En el Manuel Murillo Toro, Tolima no tiene otra opción que salir a atacar desde el primer momento para intentar recortar la diferencia, forzar por lo menos a los penales y optar por el trofeo.

El duelo en el Metropolitano mostró la contundencia del Tiburón y la fragilidad defensiva de los pijaos. Además, el conjunto rojiblanco contó con un José Enamorado en estado de gracia que destrabó el encuentro y puso a su equipo a tiro del título 11.

Del otro lado, los dirigidos por Lucas González no pudieron apelar a la fortaleza que los destacó en el semestre en la zona defensiva y cometieron imprecisiones que les costó el partido. Además, se quedaron con un hombre menos por la expulsión de Sebastián Guzmán, lo que privó al equipo de por lo menos recortar un gol la diferencia.

Posible XI titular del Tolima

“El mensaje ha sido claro: es difícil, pero no imposible. Junior es un gran equipo, tiene buenos jugadores, merece estar en la final, pero también lo merecemos nosotros. Si ellos lo hicieron en 45 minutos, nosotros tenemos 90 para igualarlos o superarlos”, dijo Lucas González en rueda de prensa.

El Vinotinto y Oro parece no tener mayores cambios con respecto al once que salió en Barranquilla. La única duda parece estar en el lateral izquierdo, si el elegido es Junior Hernández o si, por el contrario, salta con Samuel Velázquez, ya que este fue el primer cambio en la ida. En el arco, todo indica que mantendrá a Neto Volpi.

(4-2-3-1): Neto Volpi; Yhorman Hurtado, Marlon Torres, Anderson Angulo, Junior Hernández; Juan Pablo Nieto, Brayan Rovira; Jersson González, Kevin Pérez, Mauricio González y Adrián Parra.

Posible XI titular del Junior

“Es otro partido que se inicia 0-0, es lo que vamos a plantear nosotros. No pensemos que debemos defender los goles; queremos ir por uno o dos más”, recalcó Alfredo Arias sobre el planteamiento que espera tener en el juego.

Para eso, apelará a sus hombres de confianza y el once titular no varía con relación al presentado en calidad de local. Se espera el regreso de Guillermo Celis para acompañar a Didier Moreno en la primera línea de volantes, así como que se mantenga Lucas Monzón como defensor central en compañía de Jermein Peña.

(4-2-3-1): Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Jermein Peña, Javier Báez, Yeison Suárez; Didier Moreno, Jesús Rivas, Yimmi Chará; José Enamorado, Bryan Castrillón y Guillermo Paiva.

Usted podrá disfrutar de este partido mediante la transmisión de Caracol Radio, el streaming en plataformas digitales y el minuto a minuto, desde las 7:30 p.m. de la noche (hora de Colombia).