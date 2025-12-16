¿Por qué se pierde ‘El Cole’ la final del Fútbol Colombiano?

En conversación con Caracol Radio, ‘El Cole’, reconocido como el hincha número uno del Junior de Barranquilla y de la Selección Colombia, reveló en primicia que actualmente se encuentra en Milán, Italia, participando en la grabación de un comercial relacionado con la Copa del Mundo de 2026.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Según explicó, lleva dos días en el rodaje y aún le restan varias jornadas de trabajo, aunque aseguró que su corazón está puesto en Barranquilla y en Ibagué, donde se disputa la gran final del fútbol colombiano.

“Es que yo estoy en Milano haciendo un comercial para el Mundial de Fútbol. Tenemos dos días de estar haciendo el comercial, faltan otros días, pero mi corazón por supuesto está allá en Barranquilla y está en Ibagué”, expresó.

El icónico aficionado, conocido también como ‘El Cóndor’, indicó que fue invitado a la capital lombarda junto a otros hinchas emblemáticos de países como Brasil, Argentina y México. Agregó que por ahora no puede entregar mayores detalles del proyecto debido a un acuerdo de confidencialidad.

“Es un comercial para el mundial y no puedo dar más informaciones porque no puedo, firmé un documento de privacidad”, señaló.

Se perderá la final

‘El Cole’ confirmó que, por primera vez desde que sigue al Junior, no podrá acompañar de manera presencial al equipo ‘tiburón’ en una final, debido a sus compromisos en Europa. Reconoció que la situación le genera tristeza, aunque mantiene la esperanza en el plantel rojiblanco.

LEA TAMBIÉN: ‘Fichaje’ de invierno para Bayern Múnich: Luis Díaz estrena compañero en su regreso a entrenamientos

“Es la primera final de Junior que se pierde. Un poco triste, pero hay algo importante que les quiero decir a todos, que lo dejé clasificado y les dije: ‘tomen y ahora hagan ustedes lo más importante’”, afirmó.

Finalmente, contó que cuando el balón ruede en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, en Italia serán las dos de la madrugada, por lo que no podrá ver el encuentro. Sin embargo, estará siguiendo el desarrollo del partido a través de su esposa, quien le informará el minuto a minuto de esta esperada final.