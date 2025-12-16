‘Fichaje’ de invierno para Bayern Múnich: Luis Díaz estrena compañero en su regreso a entrenamientos

Buenas noticias en el Bayern Múnich. El equipo ha recuperado dos de sus mejores jugadores que estaban de baja por lesión, por lo que se pueden tomar como unos ‘fichajes’ de invierno para encarar la segunda parte de la temporada.

Ya se había sumado hace unos días el canadiense Alphonso Davies, quien en marzo sufrió una rotura en el ligamento cruzado. Este martes el que lo hizo fue el joven y destacado atacante, Jamal Musiala, quien padeció una fractura de peroné con luxación de tobillo en la semifinal del Mundial de Clubes ante el PSG.

Bayern Múnich lo anunció en sus sitios oficiales, destacando que hizo parte de un tramo del entrenamiento en conjunto y luego continuó de manera individual. El futbolista de 22 años regresó a las canchas tras 164 días de aquel fatídico momento.

“Musiala fue recibido calurosamente por sus compañeros de equipo y pudo correr entre ellos antes de participar en el calentamiento y algunos ejercicios de pases. A continuación, el delantero continuó con su rehabilitación de forma individual”, se lee en la página web del club.

Con la recuperación de Musiala, Bayern contará con un hombre clave en ataque que servirá de alternativa tanto para el centro como para los extremos. Se espera que en enero dispute los primeros minutos y comience a tomar ritmo de competencia, necesaria para lo que será el complemento de la campaña.

Luis Díaz también regresó a entrenamientos

El técnico, Vincent Kompany, había anunciado que le iban a dar al colombiano unos días de receso para que pudiera descansar, eso sí, manteniendo su plan de entrenamientos personalizados. Esta determinación se alineó con el hecho de que Lucho se encontraba suspendido tanto para el partido de Champions (contra Sporting de Portugal), como para el juego de Budesliga (ante Mainz).

El regreso del guajiro a la acción será frente al Heidenheim por la fecha 15 de la Liga de Alemania, el próximo 21 de diciembre. Este duelo será el último del cuadro bávaro en el 2025, luego tendrán un amistoso contra el Red Bull Salzburgo el 6 de enero y retomarán la competencia oficial el 11 de enero contra Wolfsburg por rentado local.

Las ausencias de Díaz en el Bayern han sido notorias, pues en el más reciente, Bayern empató de manera agónica 2-2 contra Mainz. Otro duelo en el que no pudo estar fue ante Arsenal por la Champions League (por la suspensión tras la expulsión frente a PSG) y ese encuentro marcó la caída del invicto de su equipo tras perder 3-1 ante Arsenal.