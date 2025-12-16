¿Colombia está en contra de que Junior sea campeón de Liga? Iván René Valenciano se sumó al debate

Iván René Valenciano es el máximo goleador en la historia de Junior de Barranquilla y una de las máximas leyendas de la institución. Cuando del conjunto Tiburón se trata, es una voz autorizada para brindar opinión y mucho más en el ámbito de una final de Liga colombiana.

En diálogo con 6 AM de Caracol Radio, el Bombardero se sumó al debate de los últimos días sobre si creía que gran parte del país estaba en contra de que Junior sea el vencedor en la final ante Tolima. El ex delantero aseguró que es normal que la mayoría elija al más débil y que pasa en todos los casos posibles.

“No creo que la gente esté en contra, que Colombia esté en contra de que Junior sea campeón. Sin demeritar al Tolima, a pesar de que ha sido campeón en los últimos años, la gente siempre se va por el rival más débil, la gente no quiere que salga campeón Nacional si juega una final con Junior. No creo que el país esté en contra que de Junior sea campeón. Junior ha demostrado, cuando ha salido campeón, que lo ha hecho con mérito suficiente. Junior tiene un 60% el trabajo hecho y ahora tiene que revalidar”, dijo al respecto.

Sobre el partido de vuelta, destacó que el que tiene que salir a proponer es el Tolima, pero siendo cauto.

“Más que el Junior, Tolima hoy tiene que ser un equipo atento, no puede dar ventajas, si se descuida, Junior le puede hacer daño. Este Junior es un equipo de transiciones rápidas, pasa muy bien al ataque y te hace daño. Tolima siendo uno de los mejores visitantes, no pudo sostener ese juego. Junior es un equipo más compacto y mucho más fuerte”, manifestó Valenciano.

Por su parte, se puso en los zapatos del técnico del Tolima, Lucas González, y explicó lo que haría para motivar a los jugadores del cuadro pijao.

“Tomaría el video de lo que fue el partido de Libertadores entre Liga de Quito y Palmeiras, donde Liga le gana a Palmeiras la ida por 0-4 y la serie estaba casi que sentenciada. Palmeiras en su casa le hizo 5 goles y terminó pasando. Yo tomaría ese video y se lo mostraría a los jugadores. Tienen que cometer cero errores, cuidarse defensivamente”, comentó.

Entretanto, comentó que, si Junior resulta con el título, será clave que haya un enfoque para 2026 en la Libertadores.

“Eso es un tema que, si Junior sale campeón, los directivos se van a tener que sentar y pensar hasta dónde quieren llegar y las opciones que tiene Junior para conseguir ese objetivo. Hablamos de la chequera de los brasileños, de los argentinos. Si Junior avanza a Libertadores, tendría que pensar en eso. Sé que muchos jugadores no quieren venir a Colombia, a nivel local no tiene la visibilidad que debería tener una liga y si Junior avanza es pensar en enfocarse y meter sus fichas en la Libertadores”, concluyó.