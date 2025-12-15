Familia Crissien respalda a Fabio Amín y oficializa su regreso al Partido Liberal

La casa política de la familia Crissien anunció recientemente su respaldo único al senador cordobés Fabio Amín Saleme, y confirmó oficialmente su retorno al Partido Liberal Colombiano, colectividad a la que vuelve de la mano del actual congresista.

“Quiero agradecerle a la familia Crissien por este importante apoyo que me brindan en el proyecto de continuar en el Senado de la República. En la educación está la solución y además celebro con honor y con orgullo ser el depositario de este regreso de la familia Crissien al Partido Liberal Colombiano. Vamos a seguir haciendo a Colombia grande, una Colombia justa, con justicia social. El mensaje es uno: Colombia somos todos”, dijo el congresista Amín.

¿Quién es Fabio Amín?

Fabio Amín llegó por primera vez al Senado de la República en 2018, periodo que se extendió hasta 2022. Posteriormente, fue reelegido para el actual cuatrienio legislativo 2022–2026. Durante su paso por el Congreso, ha integrado comisiones de relevancia, entre ellas la Comisión Primera Constitucional Permanente, encargada del trámite de reformas constitucionales y leyes estatutarias.

En su actividad legislativa, Amín ha impulsado distintas iniciativas, destacándose su participación en la defensa de la restitución de la Mesada 14 para docentes pensionados, una propuesta orientada a la reivindicación de derechos pensionales de este sector.



