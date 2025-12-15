La Procuraduría rechaza solicitud de cárcel para Nicolás Petro

Durante la audiencia por el ‘Caso Fucoso’, donde se les señala a Nicolás Petro y a su expareja Day Vásquez de presunta corrupción en millonarios contratos celebrados con la Gobernación del Atlántico, a nombre de la Fundación Conciencia Social, el representante del Ministerio Público, Henry Francisco Bustos, se opuso a que el hijo del presidente sea enviado a la cárcel argumentando que no representa ningún peligro para la comunidad en la modalidad de posibilidad de reiteración delictiva.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

“Porque su libertad no representa ningún peligro para la comunidad en la modalidad de posibilidad de reiteración delictiva. No se observa tampoco que con la misma pueda obstruir la acción de la justicia y mucho menos tampoco que pueda evadirse del proceso y del eventual cumplimiento de una pena en caso de ser condenado”, dijo el funcionario.

En la diligencia, la Procuraduría destacó que los audios y mensajes incorporados al proceso corresponden únicamente a intercambios entre Petro Burgos y su expareja Day Vásquez, sin que se haya evidenciado comunicación directa con funcionarios encargados de la celebración de contratos.

Los delitos que la Fiscalía le ha imputado en este segundo caso incluyen interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.