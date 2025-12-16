Maduro a Kast: “cuidadito le toca un pelo a un venezolano”

El líder del chavismo se pronunció sobre el presidente electo de Chile, quien ha asegurado que durante su mandato impulsará la deportación de migrantes ilegales. (Foto: Caracol Radio / Getty )

El presidente venezolano Nicolás Maduro comparó al recién electo presidente chileno, José Antonio Kast, con Adolf Hitler, y le exigió “respetar” a los venezolanos en ese país al cuestionar sus promesas de expulsar a los migrantes irregulares, a los que vincula con la criminalidad.

El líder de extrema derecha, que arrasó en el balotaje, ha prometido deportar a los casi 340.000 migrantes sin papeles que viven en Chile, la mayoría venezolanos.

“Usted podrá ser seguidor de Hitler y educado en los valores de Hitler, usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidaito le toca un pelo a un venezolano, ¡A los venezolanos se respeta!”, dijo Maduro el lunes durante su programa semanal de televisión.

“Señor Kast tenga cuidado, ¿oyó? Deje quieto a quien quieto está, la migración venezolana tiene derechos, la constitución chilena se lo debe garantizar”, agregó Maduro, quien recomendó a los venezolanos regresar al país.

Kast tomará posesión el próximo 11 de marzo como el primer mandatario de ultraderecha desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, hace 35 años.

El futuro mandatario vincula la criminalidad con la migración irregular, tras la irrupción de grupos extranjeros como el Tren de Aragua, una megabanda de origen venezolano que Estados Unidos declaró organización terrorista.

Chile sigue siendo uno de los países más seguros del continente, pero la percepción de inseguridad se impuso entre la población, ante el aumento de homicidios y secuestros en la última década.

“Guerra en Suramérica“

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confió que los estadounidenses le van a “amarrar las manos” a los “locos” que quieren “una guerra” en Suramérica, en momentos de tensión por el despliegue aeronaval de EE.UU. en el mar Caribe que el líder chavista considera una “amenaza” y un intento de propiciar un cambio de régimen.

“Sé que el pueblo de los Estados Unidos le va a amarrar las manos a los locos guerreristas (sic) que quieren imponer una guerra por petróleo en Suramérica”, manifestó el mandatario en su programa semanal ‘Con Maduro +’, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Además, el líder chavista aseguró que movimientos sociales y sindicales, así como las iglesias cristianas, católicas de Estados Unidos y “muchos líderes políticos” tienen “conciencia plena del valor de la paz en América y del valor de respetar a Venezuela”.

En este contexto aprovechó para enviar un mensaje a los que llamó “amargados del mundo, del imperio”.

“Amargados del mundo, del imperio, dejen su amargura. Don’t worry, be happy (No te preocupes, sé feliz). No crazy war, no blood for oil (no a una guerra loca, no sangre por petróleo), es nuestro mensaje al querido pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica”, indicó Maduro en inglés.