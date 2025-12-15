José Antonio Kast es el nuevo presidente de Chile: Así reaccionó el mundo político a su elección

Colombia

Sectores políticos en el mundo se pronunciaron este domingo tras la elección de José Antonio Kast, como nuevo presidente de Chile.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó a José Antonio Kast por su elección como presidente de Chile y aseguró que espera trabajar con él para fortalecer la seguridad regional y revitalizar nuestra relación comercial.

“Felicitaciones al presidente electo de Chile @JoseAntonioKast por su victoria. Estados Unidos espera colaborar con su administración para fortalecer la seguridad regional y revitalizar nuestra relación comercial”.

También, el presidente Argentino, Javier Milei, aseguró que el triunfo de Kast. Aseguró que es un paso más de la región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Mencionó además que está seguro de que trabajarán en conjunto por las ideas de la libertad.

“Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo @joseantoniokast en las elecciones presidenciales de Chile! Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI...!!!”

Desde España, el presidente del partido VOX, Santiago Abascal, aseguró que la llegada de Kast a las presidenciales. Indicó que esta elección es justo “lo que Chile necesita para abrir una nueva etapa de esperanza, orden y futuro”.

“Enhorabuena a mi querido amigo y aliado @joseantoniokast, nuevo presidente electo de la República de Chile, por su aplastante victoria, y al pueblo chileno por haber optado, con una decisión clara y arrolladora, por la verdad, la libertad y la prosperidad”.

Reacciones en Colombia:

Entre tanto en Colombia el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, celebró la elección del nuevo presidente de Chile e indicó que este es un escenario que debería repetirse en Colombia el próximo año.

“Deseamos éxitos a @joseantoniokast y esperamos que su triunfo sea un adelanto de la derrota de @IvanCepedaCast, ex-militante comunista, en 2026. Y ojalá @petrogustavo respete las urnas y no dañe las relaciones con ese país hermano”.

Al respecto también se pronunció el expresidente Iván Duque quien le deseó éxitos a Kast en la tarea de generar un diálogo profundo con todos los actores políticos, que permita fortalecer la seguridad y promover el progreso con pleno respeto por las instituciones.

“El pueblo chileno se expresó masivamente en las urnas y reafirmó su compromiso con la Democracia, la libertad y el Estado de Derecho. Le deseamos muchos éxitos en la gran tarea de generar un diálogo profundo con todos los actores políticos para que permita fortalecer la seguridad y promover el progreso con pleno respeto por las instituciones”.

Además, el exministro y precandidato presidencial, Daniel Palacios, afirmó que la llegada de José Antonio Kast a la presidencia de Chile indica que América Latina requiere de orden, seguridad y respeto por la ley.

“Felicitaciones al nuevo presidente @joseantoniokast. Su victoria envía un mensaje claro a América Latina: nuestros pueblos necesitan orden, seguridad y respeto por la ley, valores base de la democracia. En Colombia también llegó la hora de rescatar el orden y la confianza”.