María Corina Machado habría sufrido una fractura vertebral durante su huida de Venezuela

La opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, sufrió una fractura vertebral durante su viaje clandestino la semana pasada para salir de Venezuela, con destino a Noruega, donde recogió el galardón, según dijo su portavoz Claudia Macero.

Machado, de 58 años, recibió el Premio Nobel de la Paz por su lucha por “una transición justa y pacífica” para recuperar la democracia en Venezuela.

Esto lo reveló el medio noruego Aftenposten, que indicó que Machado sufrió varias lesiones, especialmente por un viaje en un pequeño barco pesquero de cinco horas en malas condiciones meteorológicas que tomó para salir del país sudamericano rumbo a Curazao.

“Está confirmada la fractura vertebral”, dijo Macero, quien agregó que “por el momento, no se dará ninguna información extra a la que aparece en el artículo”.

Le diagnosticaron la lesión en el hospital universitario Ullevål de Oslo, precisa Aftenposten.

La líder de la oposición en Venezuela dijo que temió por su vida en el peligroso viaje para salir de su país y llegar a Noruega para recibir el Premio Nobel el miércoles, que combinó el trayecto en barco con un vuelo en avión privado con escala en Estados Unidos.

Desde que aterrizó en Noruega, dijo varias veces que deseaba ir al médico, sin explicar por qué. Cabe señalar que su fractura no le impidió pasar por encima de una barrera para saludar a sus simpatizantes en la capital noruega, en su primera aparición pública en el país nórdico.

“Riesgo real”

Machado pasó a la clandestinidad después de los comicios presidenciales de 2024. Estos resultados electorales no fueron reconocidos por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de Latinoamérica.

La líder opositora, que estaba inhabilitada, sostiene que Maduro le robó las elecciones a su candidato, González Urrutia, y publicó copias de los votos emitidos en las máquinas de votación como prueba del fraude.

No era vista en público desde una protesta en Caracas contra la investidura de Maduro para su tercer mandato, en enero de 2025.

A riesgo de ser declarada fugitiva en su país, Machado dejó Venezuela en unas condiciones sobre las que ha mantenido el misterio.

Según Bryan Stern, un excombatiente estadounidense que fundó una empresa para sacar a extranjeros de zonas peligrosas, su salida del país sudamericano fue posible gracias a una rocambolesca operación, denominada “Dinamita Dorada”. Machado dejó Caracas disfrazada y con una peluca, y se dirigió a una playa del norte del país.

Ya en la playa, la embarcación en la que debía escapar --un viejo pesquero elegido para no levantar sospechas ni exponerse a los bombardeos estadounidenses en el mar Caribe contra buques que, según Washington, transportan drogas-- estaba averiado.

Luego, cuando embarcó, el GPS no funcionaba. Entumecida de frío y empapada, pasó a otro barco, en el que se encontraba Stern. En este navío logró llegar a Curazao donde abordó un avión.

“Hubo momentos que sentí que había riesgo real para mi vida, y que fue un momento también muy espiritual porque, al final, simplemente sentí que estaba en las manos de Dios”, declaró Machado el viernes en Oslo.