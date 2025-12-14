Chile: José Antonio Kast gana la presidencia y derrota a Jara

Luego de quedar en segundo lugar en la primera vuelta presidencial, José Antonio Kast ganó la segunda vuelta y mantiene el “péndulo político” chileno, en el que no se registran dos gobiernos seguidos de la misma ideología. (Foto: Claudio Santana/Getty Images) / Claudio Santana

Tal como lo pronosticaban las encuestas luego de la primera vuelta presidencial, el candidato de extrema derecha, José Antonio Kast, ganó la presidencia superando a la candidata de la izquierda, Jeannette Jara.

El candidato de la extrema derecha sumó el 59% de los votos, mientras que la candidata del oficialismo solo alcanzó el 40%.

Kast se convierte en el primer presidente en llegar al poder que ha defendido a Pinochet e incluso hizo campaña a favor de su continuidad en el plebiscito de 1988.

El primer y único derechista en llegar al poder hasta ahora, desde el retorno a la democracia, ha sido el fallecido Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), que votó en contra de la permanencia del dictador.

La candidata oficialista, Jeannette Jara, reconoció que perdió la elección

La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo @joseantoniokast para desearle éxito por el bien de Chile.



A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida… — Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) December 14, 2025

¿Quién es Kast?

Ferviente católico y padre de 9 hijos, abogado de 59 años, Kast es el hijo menor y el décimo de un exsoldado del Ejército alemán que migró a Chile luego de la Segunda Guerra Mundial.

El padre logró levantar un próspero negocio familiar de embutidos. Su hermano mayor fue ministro de Augusto Pinochet (1973-1990), de quien también Kast es admirador.

Kast fue 16 años diputado por la Unión Demócrata Independiente (UDI), el partido nacido al alero del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990), y del que se salió para crear el Partido Republicano.

Defensor del modelo neoliberal instalado en dictadura y del propio régimen, este fue su tercer intento por llegar a La Moneda, tras 2017 y 2021.

Migración, la propuesta central

A lo largo de su campaña presidencial, Kast prometió crear un “escudo fronterizo” con zanjas y cámaras para controlar el flujo de indocumentados que llega a Chile por Perú y Bolivia.

La propuesta de Kast, también prevé la expulsión de los migrantes indocumentados junto a sus familias.

“Vamos a cerrar las fronteras en todos aquellos lugares donde haya pasos irregulares. Vamos a cerrar de manera física (...) con obstáculos físicos, sea zanjas, camellones (canales), rejas. Lo vamos a cerrar de manera tecnológica”, dijo Kast en una presentación a la prensa.

Según Kast, son 299 km de “frontera vulnerable”, 210 de límite con Bolivia y 89, con Perú.

En esos puntos se activará el llamado “escudo fronterizo”, donde la vigilancia de militares, policías y autoridades civiles se verá reforzada con cercas metálicas.

Además, se activarán 24 cámaras fijas y 19 cámaras móviles. En zonas de difícil acceso se instalarán 39 sensores, cercos electrónicos y radares.

Percepción sobre datos reales

Un 63% de los chilenos afirman que el crimen y la violencia son su mayor preocupación, seguidos por el bajo crecimiento económico, según un sondeo Ipsos de octubre.

Sin embargo, la percepción del miedo en Chile es mucho mayor de lo que indican las cifras reales de criminalidad.

Los homicidios se duplicaron en la última década, aunque están en baja hace dos años. No obstante, hay un alza de delitos como el secuestro y la extorsión, tras la irrupción de bandas venezolanas, colombianas y peruanas, como el Tren de Aragua.

El gobierno izquierdista de Gabriel Boric, un exlíder estudiantil que llegó al poder tras las masivas protestas de 2019, fracasó en reformar la Constitución de Pinochet y eso “le quitó todo el piso político”, estimó Robert Funk, profesor de ciencia política de la Universidad de Chile.