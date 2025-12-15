Boric recibe a Kast en la Moneda: “Un traspaso de mando ejemplar”

El presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, y el mandatario electo, José Antonio Kast, se reunieron este lunes, 15 de diciembre, en el Palacio de la Moneda, la casa de Gobierno ubicada en Santiago, donde empezaron su transición gubernamental. El 11 de marzo del próximo año el ultraderechista asumirá el poder.

Kast ganó las elecciones con un 58,1 % de la votación por un amplio margen de más de 16 puntos y unos dos millones de votos a la izquierdista Jeannette Jara.

El presidente electo acudió a La Moneda, acompañado de su esposa, María Pía Adriasola, quien ocupará el cargo de primera dama del que Boric prescindió. El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, y varias de las figuras clave que lo han acompañado en su campaña, como su asesor económico Jorge Quiroz también asistieron al encuentro.

La reunión es parte de la tradición política chilena y fue concretada el domingo, tras la victoria del ultraderechista, a través de una llamada telefónica en la que Boric felicitó a quien será su sucesor, quien expresó su deseo de que “sea una transición muy ordenada y respetuosa”.

Boric, por su parte, en su discurso tras los comicios en la sede del Gobierno, en el que felicitó públicamente al ganador, se comprometió con su antiguo rival político –le ganó en las presidenciales de 2021– a liderar un traspaso de poder “fácil y ordenado”.

Por parte del Gobierno actual, además del presidente, acudieron a la reunión algunos de los ministros más destacados de su comité político, su núcleo duro, como su portavoz, Camila Vallejo; el ministro de Interior, Álvaro Elizalde; el de Hacienda, Nicolás Grau; y la ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos.

Kast, que se convertirá en el primer pinochetista en llegar al poder tras el fin de la dictadura hace 35 años, se impuso en las 16 regiones del país y consiguió la segunda victoria en segunda vuelta más amplia desde el retorno a la democracia (la primera fue la de Michelle Bachelet contra Evelyn Matthei en 2013).