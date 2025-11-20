Ni hoy ni mañana: la razón por la que se frustró inspección por el caso financiación campaña Petro

La razón por la que se frustró la inspección que ordenó la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes en el caso que se sigue en contra del presidente Gustavo Petro por presunta financiación irregular de campaña 2022.

EL DATO DE JOSE ANDRES

Conocimos las razones por las cuales se frustró la inspección a los procesos de Nicolás Petro, que ordenaron los investigadores de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes en el caso de presunta financiación irregular de campaña Petro.

El dato, es el informe secretarial reportado a la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla.

Hace dos días informamos que un despacho comisorio ordenado por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes iba a realizar una inspección a los procesos contra Nicolás Petro, que reposan en la oficina de la fiscal Lucy Laborde, en Barranquilla. Ella es la fiscal que tiene a cargos los dos procesos contra el hijo del presidente y esa diligencia que estaba programada para las 2:00 pm no se hizo.

La razón está consignada en el informe que elaboró la escribiente y donde dejó constancia de un chat con la fiscal.

¿Qué dice ese chat?

La conversación fue vía WhatsApp. Sobre las 10:24 am la fiscal Lucy Laborde, manifestó a la funcionaria del Tribunal que no podría atender la diligencia. Es decir, cerca de tres horas antes del horario estipulado para esa inspección que fue programado y notificado desde el 13 de noviembre (cinco días antes).

Le pregunta el Tribunal: doctora y ¿qué día podría atender la diligencia?

Respondió la fiscal: Qué pena, pero esta tarde tengo audiencia y mañana una diligencia de interrogatorio

Tribunal: ¿Y qué día podría?

Fiscal: El viernes podría ser a las 8:00 am

Entonces, la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla reprogramó la inspección ordenada por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para mañana a las 8:00 am.

Llamé a la fiscal Lucy Laborde para preguntarle ¿por qué sólo tres horas antes de esa inspección notificó al despacho comisorio del Tribunal que no podía atender esa inspección?.

Su respuesta fue: “Le ruego el favor de comunicarse con la oficina de prensa de la Fiscalía General de la Nación”.

¿Qué está solicitando la Comisión de Acusaciones?

La inspección busca copia de las actividades de Nicolás Petro Burgos, relacionadas con la campaña presidencial de Gustavo Petro Urrego del año 2022.

También se pide copia de la información por la presunta recepción de dineros con destino a la campaña presidencial, los testimonios a personas que fueron indagadas por ese asunto y la respectiva documentación.

Esa información reposa en los expedientes de posible lavado de activos y enriquecimiento ilícito; así como en el otro proceso de presunta corrupción en contratos con la fundación Conciencia Social.

El Tribunal ordenó informar de esta diligencia a la fiscal General, al procurador General, al presidente de la República y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara.