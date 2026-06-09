Crimen de Jaime Esteban Moreno: inició el juicio oral contra los procesados por la brutal golpiza

Caso Jaime Esteban Moreno: Fiscalía acusó a dos implicados en el crimen (imágenes de archivo)

Justicia

El juez 801 Penal del Circuito Transitorio de Bogotá inició el juicio oral contra Ricardo Rafael González Castro y Juan Carlos Suárez Ortiz, procesados por el homicidio de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, ocurrido en la madrugada del viernes 31 de octubre de 2025, en la calle 64 con carrera 15 de Bogotá.

Durante la audiencia, que se adelantó de manera reservada, la Fiscalía General de la Nación presentó su teoría del caso y aseguró que los procesados son responsables del delito de homicidio agravado, al haber presuntamente atacado al estudiante de la Universidad de los Andes.

La fiscal del caso, Elsa Cristina Castro, señaló que las graves lesiones provocadas a la víctima le causaron la muerte.

Por su parte, el procesado González Castro cambió de abogado, por lo que su nuevo defensor solicitó al juez la suspensión de la audiencia para estudiar el expediente y prepararse para el juicio oral, que inició en la mañana de este martes 9 de junio.

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El juez accedió a la solicitud y fijó las siguientes fechas para la continuación del juicio oral:

23 de junio de 2026 (fecha previamente programada).

4 de agosto de 2026, a las 2:00 p. m.

5 de agosto de 2026, a las 2:00 p. m.

6 de agosto de 2026, a las 8:30 a. m.

27 de agosto de 2026, durante toda la jornada.

28 de agosto de 2026, durante toda la jornada.

Igualmente, se conoció que la Fiscalía solicitó que todas las audiencias correspondientes al juicio oral se realicen bajo reserva.