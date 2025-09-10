Nicolás Petro en EXCLUSIVA: Los políticos presionan por mi captura, pero no me voy a ‘volar’

EL DATO DE JOSE ANDRES

Nicolás Petro, rompió su silencio luego de saber que la Fiscalía alista un nuevo proceso en su contra. Advirtió que “políticos están presionando para que lo capturen”, dijo que no se va a “volar” y que seguirá dando la cara a la justicia.

El hijo del presidente de la República no solo está ad-portas del inicio de juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, también enfrentará nuevos cargos por presunta corrupción relacionada con una fundación en Barranquilla.

Aunque no se conoce la fecha de la imputación que enredaría más su situación jurídica, en la sección EL DATO DE JOSE ANDRES de Caracol Radio, Nicolás le salió al paso a las nuevas acusaciones.

Su abogado, Alejandro Carranza, complementó a su defendido y reveló acciones legales en contra de varios personajes clave en este episodio.

“La Fiscalía me quiere hacer un montaje procesal”

CARACOL RADIO: ¿Por qué decidió aceptar esta entrevista y romper su silencio?

Nicolás: “Muy sencillo, la Fiscalía me quiere hacer un montaje procesal nuevamente”.

CARACOL RADIO: ¿Por qué dice usted que le quieren hacer un montaje procesal?

Nicolás: Claro, porque me quieren volver a capturar como lo hicieron en el 2023 ad- portas de una elección. En ese año el fiscal Mario Burgos, se inventó una fuente falsa para poder capturarme, ya un medio de comunicación mencionó el nombre de esta fuente falsa que la hicieron pasar como si fuera un escolta mío, dijeron que me manejaba la camioneta, entraba a mi vivienda, mi hogar y eso es totalmente falso.

Ya conocemos el nombre de la fuente falsa, ya hemos hechos esa denuncia ante la Fiscalía, ojalá actúen y ahora me quieren capturar nuevamente con un proceso montado, falso etc.

CARACOL RADIO: ¿Esta nueva imputación tiene fines electorales? Es lo que le entiendo

Nicolás: Claro que sí. Recordemos que el pasado 6 de septiembre a las 8:00 am la señora Vicky Dávila, precandidata presidencial anunció a través de sus redes sociales que la Fiscalía me había radicado una solicitud de imputación, lo curiosos es que, a esa hora, no había radicado nada. Después en horas de la tarde publica una futo, la sube donde la Fiscalía a las 2:pm había radicado la imputación.

Claro que hay fines políticos, por qué una precandidata presidencial tiene acceso a esa información que solamente la tiene la fiscal del caso ¿será que la precandidata habla con la fiscal del caso? Porque eso pareció que en la mañana dio una orden y la fiscal la cumplió a las 2:00 de la tarde.

CARACOL RADIO: no se conoce fecha, pero la Fiscalía le imputará a usted los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público ¿Qué relación o papel tiene o tuvo usted con la fundación Conciencia Social?

Nicolás: Hasta el momento de la entrevista no nos han notificado ni a mi abogado ni a mí de esa imputación. Quiero decir que no tengo ninguna relación con la fundación, ni siquiera conozco al representante legal, nunca he tenido una relación con ellos.

Denunciando a la fiscal del caso Nicolás

CARACOL RADIO: ¿Abogado Alejandro Carranza, a usted la Fiscalía le ha notificado algo?

Abogado Carranza: La Fiscalía tiene un poder radicado por Nicolás desde marzo de 2023, y cuando lo imputaron la primera vez el fiscal Mario Burgos habló de esa fundación, habló del interés en celebración de contratos y todo era utilizado como una estrategia para presionar a Nicolás y conseguir que él hablara en contra de su papá y que él hablara como una confesión que ahora, la Procuraduría en el caso ha solicitado al igual que la defensa que sea inadmitida o excluida por ilegal y por las presiones que le hicieron a Nicolás. Entonces la Fiscalía conoce desde hace muchos años que tenía que haber notificado a Nicolás y conoce perfectamente al actual defensor y no se me ha enviado ninguna clase de comunicación.

Estoy por radicarle a la precandidata Victoria Eugenia Dávila, que ella me diga en dónde está la imputación y qué dice ahora que veo que habla con vehemencia de que Nicolás se va a fugar, que ella denunció, que la justicia se demora pero que llega, luego muestra unas actividades reservadas únicamente para la fiscal Lucy Laborde que le quiero dar un dato, ya fue denunciada el día de ayer por este defensor.

CARACOL RADIO: ¿Por qué la denunció?

Abogado Carranza: La denuncio precisamente por esa actividad prevaricadora posiblemente cometida, por esa actividad de fraude procesal presuntamente cometida por ella, por la revelación de secreto presuntamente cometida por la fiscal.

La Fiscalía les debe lealtad a los ciudadanos, así como los ciudadanos le deben lealtad a la justicia y no está bien que una precandidata presidencial siga utilizando como carne de cañón a Nicolás para hacer campaña. Con todo lo que hemos recolectado del comportamiento de la fiscal, radicamos una denuncia penal ayer y qué curioso que tan pronto lo radicamos de inmediato la candidata salió a decir que, nosotros vamos por la fiscal, es decir, que hay una comunicación constante entre la candidata y su fiscal de bolsillo o su fiscal como ella misma usa ese término para impulsar esta actividad en contra de Nicolás.

CARACOL RADIO: A propósito de eso que usted dice, en redes sociales está rodando una especie de “alerta” de que usted y su artillería está buscando la manera de sacar a la fiscal Lucy Laborde para evitar la imputación.

“Una imputación que no me ha sido notificada”.

CARACOL RADIO: En redes sociales está rodando una especie de alerta en la que, supuestamente, usted Nicolás Petro y su artillería de abogados estarían buscando la manera de sacar a la fiscal Lucy Laborde para evitar la imputación.

Abogado Carranza: Lo primero que le quiero contar es que la artillería soy yo. Nicolás no tiene más abogados y el único abogado de Nicolás soy yo.

Hay unas audiencias en las que un colega muy querido ha asumido la suplencia en algunas audiencias de Nicolás para no torpedearla y para que se hayan realizado esas 28 audiencias en este año para poder llegar a una justicia pronta, porque nosotros tenemos cómo demostrar el sesgo institucional.

Así que no es cierto que haya una “tropelía” de abogados ni una artillería de abogados, soy el único y no es cierto tampoco que se quiera fugar. Es un poco la dosis envenenada que le sembraron en el 2023, recordemos que lo primero que hicieron fue decir que había filtración de información, que había delitos, que venía una imputación y luego empezaron a decir que se iba a fugar y eso terminó en una captura porque estaba con un falso informante.

Entonces nuevamente vemos que a las 8 am empiezan a decir que hay nuevos delitos, que viene una imputación, luego la información reservada y empieza la filtración. Yo estoy aterrado de ver a los medios de comunicación que empezaron a hablar de una imputación que no me ha sido notificada.