Edwin Cardona: “Uno quiere ganar el clásico así vaya de último, ahora más en una final”

Este miércoles Nacional irá por su octava Copa Colombia ante, nada más y nada menos, que Independiente Medellín, una nueva edición del clásico paisa, que definirá un título más para en el palmarés de alguno de los dos equipos antioqueños. Sin embargo, ante el rival de patio, la historia es diferente por la rivalidad que se tiene en la ciudad de la eterna primavera.

En el juego de ida, el cuadro Verdolaga y el Poderoso de la Montaña igualaron sin goles en un emocionante duelo donde la figura fue el arquero Washington Aguerre, quien se encargó de mantener su arco en cero. Ahora, Nacional irá por la defensa del título, teniendo en cuenta que nunca ha perdido una final de Copa.

¿Cómo está Nacional antes del clásico paisa en la final?

Ante esta final entre Medellín y Nacional, el referente del equipo verde, Edwin Cardona, habló sobre lo que espera de sus compañeros para la vuelta que será haciendo las veces de visitante en el Atanasio. “Cuando es así, con rival de patio, uno siempre quiere ganar el clásico así uno vaya de último, ahora más en una final. Dios quiera que podamos salir victoriosos y sabemos que vamos a enfrentar a un gran rival”, dijo.

Las novedades del equipo

La nómina titular, con la que los verdes saldrán a la cancha, será un factor fundamental ante el regreso del central titular Simón García y la buena actuación de César Haydar, el entrenador Diego Arias comentó, “Evaluaremos cuál de los dos está mejor para el partido, teniendo en cuenta nuestro juego y el del rival, el de mayor confianza en el momento con el balón y sin el balón, sabemos que ambos tienen muchísima capacidad”.

En la posición de la mitad de la cancha, también se disputa la titularidad, ya que Juan Rengifo fue inicialista en el duelo de ida, pero para la segunda mitad ingresó Cardona, ante esto el futbolista experimentado señaló.

“Lo mismo que le dije cuando debutó, que disfrute porque lo más lindo con esta camiseta es ganar títulos, Es un chico que, como yo, salió de las divisiones menores, con eso soñó y hoy lo está haciendo. Para mí es algo especial, porque uno disfruta que las categorías menores estén sacando esta clase de jugadores, se vuelve uno como un padre para ellos, porque ya mi carrera está terminado y me exige más para todo lo que se viene”.

Otra de las posibles novedades es Jorman Campuzano, quien es una de las fichas claves en el planteamiento de Arias y se está a la expectativa. “Él salió del partido con una molestia, estamos esperando su evolución, todo el departamento médico está trabajando junto con él para saber si podría llegar, miraremos las próximas horas si alcanza a estar porque es un jugador importante”, explico Arias.

Para finalizar sobre lo que podría ser un nuevo título para el club, Edwin Cardona mencionó, “El partido pasado nos faltó fue meter el gol, no más. Quedan 90′ minutos, en este momento tenemos que ser inteligentes y Dios quiera poder convertir las opciones que creamos, manteniendo el cero”.