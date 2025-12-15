Wilmar Roldán dirigirá el clásico paisa Medellín Vs. Nacional por el título de la Copa Colombia

Wilmar Roldán, árbitro antioqueño que dirigirá la final de la Copa. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images) / Marcelo Endelli

El experimentado Wilmar Roldán ha sido designado como el árbitro central para dirigir el juego de vuelta de la final de la Copa Colombia entre Medellín y Nacional, serie antioqueña por el título que se encuentra igualada 0-0.

Roldán estará acompañado de Sebastián Vela y Jhon Aguilar como asistentes; Jhon Ospina será el cuarto juez; mientras que en el VAR lo estará apoyando Lisandro Castillo.

El árbitro de 45 años, a pesar de su larga y reconocida trayectoria, estará dirigiendo apenas su segunda final de una Copa Colombia. La única que había dirigido hasta la fecha había sido el juego de vuelta del duelo entre Millonarios y Junior, donde el equipo bogotano terminó quedándose con el título tras imponerse 2-0.

Roldán dirigió dos de los cuatro clásicos antioqueños que se presentaron por la Liga 2025-II durante este semestre, imponiéndose el equipo Verdolaga en ambas oportunidades, 5-2 y 2-1.

Entretanto, el año pasado dirigió el juego de ida de las semifinales entre ambos equipos por la Copa Colombia, juego en el que también terminó imponiéndose Nacional, en aquella oportunidad 2-0.

El juego de vuelta entre Medellín y Atlético Nacional por la final de la Copa Colombia se disputará este miércoles 17 de diciembre, a partir de las 7:30PM.