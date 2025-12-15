Wilmar Roldán dirigirá el clásico paisa Medellín Vs. Nacional por el título de la Copa Colombia
La serie se definirá el próximo miércoles y se encuentra empatada 0-0.
El experimentado Wilmar Roldán ha sido designado como el árbitro central para dirigir el juego de vuelta de la final de la Copa Colombia entre Medellín y Nacional, serie antioqueña por el título que se encuentra igualada 0-0.
Roldán estará acompañado de Sebastián Vela y Jhon Aguilar como asistentes; Jhon Ospina será el cuarto juez; mientras que en el VAR lo estará apoyando Lisandro Castillo.
El árbitro de 45 años, a pesar de su larga y reconocida trayectoria, estará dirigiendo apenas su segunda final de una Copa Colombia. La única que había dirigido hasta la fecha había sido el juego de vuelta del duelo entre Millonarios y Junior, donde el equipo bogotano terminó quedándose con el título tras imponerse 2-0.
Roldán dirigió dos de los cuatro clásicos antioqueños que se presentaron por la Liga 2025-II durante este semestre, imponiéndose el equipo Verdolaga en ambas oportunidades, 5-2 y 2-1.
Entretanto, el año pasado dirigió el juego de ida de las semifinales entre ambos equipos por la Copa Colombia, juego en el que también terminó imponiéndose Nacional, en aquella oportunidad 2-0.
El juego de vuelta entre Medellín y Atlético Nacional por la final de la Copa Colombia se disputará este miércoles 17 de diciembre, a partir de las 7:30PM.