Facundo Batista abandonaría Atlético Nacional para volver al extranjero: esto se sabe

Atlético Nacional está peleando el título de la Copa Colombia ante Independiente Medellín. Ya se jugó el partido de ida en el Atanasio Girardot, compromiso que terminó igualado sin goles, dejando así todo a la expectativa para la vuelta que será el próximo miércoles.

Esta es la oportunidad para el cuadro verdolaga de salvar el año deportivo. Ya que viene de quedarse por fuera de la final de la Liga Colombiana, en la última jornada de los cuadrangulares, en la que no pudo vencer a América y quedó eliminado. Además de defender el título en este campeonato, se quedaría con el cupo de la Copa Sudamericana.

¿A dónde podría ir Facundo Batista?

Ante esto, el club ya está pensando en lo que será el 2026, poniendo toda su atención en el mercado de fichajes, teniendo en cuenta que deberá dejar ir a algunos jugadores, para poder reforzar su plantilla. Uno de ellos podría ser el uruguayo, Facundo Batista, que no ha sido muy determinante esta temporada y además liberaría cupo de extranjeros.

Según el periodista argentino Cesar Luis Merlo, Nacional dejaría salir a Batista y el equipo mexicano Atlas sería uno de los interesados en los servicios del delantero, sumándose así a la puja con Peñarol como dos de los equipos a los que podría ir para la próxima temporada.

🚨Atlas pretende fichar a Facundo Batista, delantero de Atlético Nacional.

*️⃣El equipo mexicano puja con Peñarol para quedarse con los servicios del uruguayo.

🤝 @PSierraR pic.twitter.com/QRZN9McwRY — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 13, 2025

Al parecer, Atlas de Guadalajara estaría poniendo una oferta sobre la mesa al equipo paisa, para fichar al Facundo Batista. Desde su llegada a Nacional en junio de este año, el atacante no se ha destacado en 24 partidos, solo pudo marcar 4 goles y no participo en ninguna asistencia.

Es válido mencionar que el uruguayo llegó a Medellín como uno de los importantes refuerzos para esta temporada, por el cual el club pagó al rededor de 1.5 millones de dólares. Sin embargo, en su posición compite con jugadores como Alfredo Morelos, que es determinante en los once de Diego Arias.