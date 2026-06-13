América de Cali: ¿Marcela Gómez dejará de ser presidenta del equipo? Esto dijo la institución

América de Cali decidió poner fin a las especulaciones que se generaron en los últimos días sobre posibles cambios en la estructura deportiva y administrativa del club. Luego de la eliminación ante Independiente Santa Fe en los playoffs de la Liga Colombiana y de la temprana despedida de la Copa Sudamericana, comenzaron a circular versiones sobre la salida de varios integrantes de la institución, incluida la presidenta Marcela Gómez.

Los rumores cobraron fuerza en distintos portales y redes sociales, donde se habló de una posible desvinculación del entrenador David González debido a los resultados obtenidos en el primer semestre del año, asimismo la salida del guardameta brasileño Jean Fernandes.

Esto sucedió con Marcela Gómez, David González y Jean Fernandes

Ante el creciente número de versiones, el conjunto vallecaucano emitió un comunicado oficial a través de sus canales institucionales para aclarar la situación y ratificar la continuidad de los principales nombres involucrados en las especulaciones.

“América de Cali se dirige a los medios de comunicación, a nuestra hinchada y a la opinión pública para aclarar que las versiones difundidas en distintos medios digitales sobre una eventual salida de nuestra presidenta, Marcela Gómez Giraldo, carecen de fundamento”, señaló el club.

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Además, la institución confirmó que Marcela Gómez seguirá liderando el proyecto deportivo y administrativo con miras al Centenario del club, que se celebrará en 2027.

El comunicado también despejó las dudas sobre el futuro de David González. América ratificó la continuidad del entrenador antioqueño, en busca de los objetivos trazados para el segundo semestre de la temporada.

Por otro lado, el club confirmó que Jean Fernandes continuará defendiendo el arco escarlata, recordando que el guardameta mantiene contrato vigente con la institución hasta diciembre de 2026.

De esta manera, la dirigencia escarlata cerró la puerta a los rumores y dejó claro que, pese a los recientes resultados deportivos, tanto Marcela Gómez como David González y Jean Fernandes seguirán vinculados al proyecto del equipo caleño.

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Comunicado pficial de América