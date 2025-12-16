Defensoría del Pueblo exige cese inmediato de ataques armados en Buenos Aires, Cauca

Colombia

La Defensoría del Pueblo alertó sobre una grave crisis de seguridad y humanitaria en el municipio de Buenos Aires, Cauca, tras los ataques armados registrados desde la madrugada de este 16 de diciembre en pleno casco urbano.

Según la entidad, hombres armados que presuntamente pertenecen al Frente Jaime Martínez, del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas, de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’, adelantan hostilidades contra la estación de Policía, poniendo en riesgo extremo e inminente a la población civil.

La Defensoría informó que tiene conocimiento de la instalación de artefactos explosivos improvisados y otros mecanismos de alto poder destructivo tanto en las vías de acceso al municipio, que estarían bloqueadas, como en diferentes puntos del casco urbano, lo que eleva significativamente el riesgo de detonaciones y afectaciones a bienes civiles.

De acuerdo con el organismo de control, la forma en la que se estarían usando cargas explosivas constituye graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), al vulnerar los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, exponiendo deliberadamente a la población civil.

Además del uso de explosivos, la Defensoría recibió información según la cual el grupo armado estaría forzando a la población a abandonar sus viviendas bajo amenazas, sin permitirles llevar bienes básicos para su subsistencia.

También se reportan personas confinadas, entre ellas adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres gestantes, bebés recién nacidos, niñas, niños y adolescentes, en condiciones de extrema vulnerabilidad.

La entidad recordó que ha emitido tres Alertas Tempranas vigentes para Buenos Aires, AT 019-2020, AT 019-2022 y AT 036-2023, en las que advirtió de manera reiterada y documentada sobre el riesgo de irrupciones violentas. Para la Defensoría, los hechos actuales evidencian que las medidas adoptadas por las autoridades han sido insuficientes para prevenir el impacto humanitario.

Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo calificó la situación como una emergencia humanitaria, con riesgo de desplazamiento forzado, lesiones graves, afectaciones psicosociales y pérdida de vidas humanas, cuya responsabilidad recae en quienes desconocen de manera deliberada las normas del DIH y los derechos humanos.