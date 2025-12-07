Defensoría del Pueblo rechazó atentado “moto-bomba” en Cauca: alertó sobre la grave crisis humanitaria

La Defensoría del Pueblo rechazó el atentado terrorista con “moto-bomba” registrado en el parque principal de Balboa, Cauca, que dejó 15 personas heridas, entre ellas un policía y una niña de 7 años.

El ataque ocurrió a pocos metros de la estación de Policía, en un sector donde tiene amplia presencia la estructura Carlos Patiño, disidencia de las Farc al mando de “Iván Mordisco”, señalada por las autoridades como posible responsable del atentado.

Según la Defensoría, la detonación no solo puso en riesgo la vida de civiles, sino que también causó daños en la Alcaldía, viviendas, locales comerciales y provocó un incendio en la Cooperativa de Caficultores.

El gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, rechazó el ataque y recordó que en el lugar funcionaba el laboratorio de calidades de Almacafé y el Comité de Cafeteros de Balboa.

“Este ataque cobarde hiere no solo la infraestructura del café, sino a la comunidad, a las familias trabajadoras que encuentran en este grano su sustento y su dignidad”, afirmó.

La Defensoría reiteró que este tipo de acciones agravan la crisis humanitaria que hoy vive el Cauca, una región marcada por disputas entre estructuras armadas por el control de economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.

La entidad expresó su solidaridad con las víctimas del atentado y pidió a los grupos armados “cesar la violencia y respetar de manera estricta a la población civil”.

Finalmente, también llamó al Gobierno Nacional a adoptar medidas urgentes y a retomar las recomendaciones formuladas en su informe “Cauca: Voces que resisten” para avanzar en garantías de paz en el Cauca.