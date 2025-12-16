Continúa audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro 

Este jueves continúa la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

La diligencia se extenderá hasta el próximo viernes, 19 de diciembre, período durante el cual las partes sustentarán los recursos de apelación relacionados con las pruebas admitidas y rechazadas dentro del proceso.

Más de 750 pruebas en el proceso

La audiencia es presidida por el juez Hugo Carbonó, quien reveló que entre la Fiscalía y la defensa se solicitaron más de 750 pruebas. El togado explicó que, si no se logra finalizar la argumentación de los recursos en estas dos jornadas, la diligencia será retomada los días 23, 25 y 26 de febrero del próximo año.

Medida de aseguramiento por el caso FUCOSO

En la jornada anterior se continuó la audiencia de medida de aseguramiento contra Nicolás Petro por el caso FUCOSO. En esa diligencia, el delegado de la Procuraduría General de la Nación, Henry Bustos, solicitó que el procesado no sea enviado a un centro carcelario. Así las cosas, el próximo viernes continuará esta audiencia preparatoria de juicio.