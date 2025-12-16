Day Vásquez: suspenden audiencia de revocatoria de principio de oportunidad

La Fiscalía habría legalizado a Days Vásquez la fortuna ilegal que hoy tiene en juicio a Nicolás Petro. En la foto Days Vásquez y de fondo el búnker de la Fiscalía

Suspendieron la audiencia de revocatoria de principio de oportunidad de Day Vásquez. Abogado de víctimas dice que el Juez no tiene competencia para conocer el caso.

En síntesis, la solicitud de Alejandro Carranza, quien, en este caso, es abogado de Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro le indicó al Juez que debe suspender esta audiencia debido a que como no fue el Juez que otorgó dicho principio de oportunidad, no es el competente para conocer este caso y seguir adelante con la audiencia.

Por su parte, la Fiscal Lucy Laborde, le indicó al Juez que la solicitud de el abogado Alejandro Carranza pierde toda validez al indicar que no tiene legitimidad en este caso porque el delito de violación de datos personales por la cual es víctima Laura Ojeda fue excluido del principio de oportunidad otorgado a Day Vásquez.

Por su parte, Alait Freja, abogado de Day Vásquez, estuvo de acuerdo con los argumentos de la Fiscalía y advirtió al Juez que las acciones del abogado Alejandro Carranza llega a ser “temerarios”.

El Juez aceptó la solicitud del abogado Alejandro Carranza y envió a su superior para que resuelva si es el competente para asumir este caso.