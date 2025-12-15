Barranquilla

Caracol Radio y la C.R.A. llevan alegría a los niños del Atlántico

Caracol Radio y la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (C.R.A.) iniciaron este fin de semana la entrega de juguetes de la campaña “Ningún niño sin juguete” y “Navidad Sin Fronteras”.

Foto: Cortesía

Este fin de semana comenzó la entrega de los primeros 2.200 juguetes en el marco de la campaña “Ningún niño sin juguete” y “Navidad Sin Fronteras”, liderada por Caracol Radio y la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (C.R.A.), con el propósito de llevar alegría y esperanza a niños y niñas de distintas comunidades del departamento durante la temporada navideña.

Recorridos y entregas del fin de semana

Durante la jornada del sábado se realizaron recorridos por varios municipios y corregimientos del Atlántico. En La Playita, sector de Mallorquín, se entregaron 280 regalos; en Puerto Colombia, a niños y niñas de la comunidad Mokaná, se distribuyeron 400 juguetes.

 De igual manera, en la vereda Todo Fierro, en Juan de Acosta, se entregaron 100 regalos; en el corregimiento San José de Saco, del mismo municipio, se beneficiaron 400 niños y niñas, y en San Juan de Tocagua se entregaron 100 juguetes adicionales.

Continuidad de las entregas

La campaña continuó el domingo con la entrega de juguetes a 200 niños y niñas en Campo de la Cruz, 50 en Bohórquez, 200 en Palmar de Varela y 200 en Malambo. Este lunes 15 de diciembre, la iniciativa llegó al municipio de Tubará, donde se entregaron 350 regalos a niños y niñas de la población.

Cada jornada estuvo marcada por sonrisas y mensajes de esperanza, reafirmando que la solidaridad no tiene fronteras. En total, Caracol Radio y la C.R.A. proyectan entregar más de 10.000 juguetes en todo el departamento del Atlántico, gracias al apoyo de quienes se han sumado a esta causa para hacer de la Navidad un momento especial para la niñez.

